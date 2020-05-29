Кабмин расписал жизнь украинцев на время пандемии: есть 3 сценария

В правительстве уверены, что в условиях пандемии Украина будет проживать больше года и есть только три возможных варианта действий в этой ситуации. Об этом говорится в Программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Так, первый вариант называется "Сценарий Средневековья" и предусматривает создание группового иммунитета за счет полной отмены карантина. В таком случае произойдет запуск экономики после снятия карантинных ограничений. Однако это может привести к большому количеству инфицированных, поэтому немало людей не смогут привлечь к восстановлению экономики. Кроме того, в правительстве делают скидку на нынешнее состояние украинской медицины, поэтому отмечают, что количество смертей может быть критическим, а это приведет к нестабильности в стране. В документе указано, что за счет ограничений для уязвимых групп будет возможность сократить смертность, но это не решит общую ситуацию.

Второй вариант развития событий предполагает карантин до выявления возможности лечения или вакцинации от COVID-19. Так, существенно ограниченная экономика означает минимизацию количества инфицированных и смертей, а продолжение тотального карантина до момента разработки вакцины или эффективных методов лечения приведет к критическому падению экономики, безработице, тяжелому социальному кризису. Речь идет о периоде в 12-18 месяцев. Однако на фоне борьбы с COVID-19 и спасении людей может быть спровоцирована большее количество смертей в результате социальных волнений, потери дохода, стресса, роста преступности, отмечается в документе.

Третий сценарий предлагает сразу 3 "кита": адаптивный карантин, жесткий контроль над COVID-19 и восстановления функционирования экономики.

"Правительство осознает риск альтернативных сценариев, поэтому предыдущими решениями КМУ был осуществлен переход к адаптивной модели карантина", - говорится в сообщении.

Такой вариант требует достаточного числа тестирований и мониторинг изолированных, что позволяет контролировать распространение инфекции. При этом отмечается, что адаптивный режим дает возможность подготовить медицинскую систему к пику количества заболевших, а также минимизировать негативные последствия от коронавируса. Подчеркивается, что постепенная оптимизация карантина будет способствовать восстановлению экономики и позволит повысить благополучие населения.

Напомним, эксперты оценили программу Кабмина по стимулированию экономики, при помощи которой Украина собирается справляться с кризисом после коронавируса.

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