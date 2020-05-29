Мы закрыли бандитские игорные заведения, которые дискредитировали нас — президент М.С.Л. Георгий Ложенко

Президент оператора государственных лотерей М.С.Л. Георгий Ложенко в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" рассказал о том, как компания закрывала "криминмально-бандитские" игорные заведения, которые использовали права М.С.Л. и дискредитировали государственную лотерею.

"Игорный бизнес и лотерейный бизнес — не совсем одна отрасль. Если принять за правду, что лошадь, трактор и подводная лодка — это одна сфера, потому что это транспортные средства, которыми пользуется человек, то приблизительно то же самое можно говорить про лотерейный, игорный бизнес и так далее", — объяснил Георгий Ложенко.

По его словам, это разные сегменты. Ставки на спорт не имеют ничего общего с казино, а игровой автомат имеет мало общего с игорным столом и покером. При этом лотерея не имеет ничего общего со всем остальным, поэтому стремление свести все в один закон — всего лишь попытка установить единое управление.

"Финансовый контроль — это не управление. Это просто финансовый контроль. А управлять лошадью и подводной лодкой — это совершенно разные вещи. <…> Финансовый контроль должен быть над вес. Но он осуществляется разными способами в каждом из сегментов. И программное обеспечение в каждом сегменте разное, и маркетинговые действия, и взаимодействие с публикой — все разное", — пояснил президент М.С.Л.

Для участия в лотерее нужно купить лотерейный билет и дождаться необходимого числа проданных билетов. В противном случае не будет ни розыгрыша, ни лотереи. А игровой автомат работает вне зависимости от количества играющих людей.

"Мы с вами имеем массу нелегальных заведений, и вы знаете, что они продолжают существовать. Мы с вами видим беспомощность власти в этом вопросе. Видим попытку непонятно за что остановить, например, лотерею "Лото-Забава" или какую-либо другую. За что? А что происходит с людьми, которые играли и должны получить выигрыш? Никто не думает о последствиях", — заявил Георгий Ложенко.

По его словам, документ получился безграмотным и вызвал еще больший подрыв доверия населения к государства, которое "должно защищать интересы людей". Также Ложенко не понимает, почему раньше нельзя было закрыть нелегальные игорные заведения, которые маскируются под официальную точку лотерейного оператора.

"Мы закрывали заведения, которые были, я бы сказал, криминально-бандитскими. Которые нагло использовали наши документы, наши права и дискредитировали нас. Но мы не смогли этого сделать", — рассказал президент М.С.Л.

По его словам, сейчас практически невозможно доказать, что организация не занималась нелегальными делами. Они обращались в полицию, но тогда "легальность была не в моде".

"Появились софты с эмблемами М.С.Л., появились софты с номерами нашей лицензии. Мы видим, как этот ком нарастает, но сделать с этим ничего не смогли. <…> С нашим софтом было до сотни по всей Украине. Все остальное — это была чернуха или получернуха", — объяснил Георгий Ложенко.

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