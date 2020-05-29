Мы закрыли бандитские игорные заведения, которые дискредитировали нас — президент М.С.Л. Георгий Ложенко

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Президент оператора государственных лотерей М.С.Л. Георгий
Ложенко в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" рассказал о том, как
компания закрывала "криминмально-бандитские" игорные заведения, которые
использовали права М.С.Л. и дискредитировали государственную лотерею.
"Игорный бизнес и лотерейный бизнес — не совсем одна отрасль.
Если принять за правду, что лошадь, трактор и подводная лодка — это одна сфера,
потому что это транспортные средства, которыми пользуется человек, то
приблизительно то же самое можно говорить про лотерейный, игорный бизнес и так
далее", — объяснил Георгий Ложенко.
По его словам, это разные сегменты. Ставки на спорт не имеют
ничего общего с казино, а игровой автомат имеет мало общего с игорным столом и
покером. При этом лотерея не имеет ничего общего со всем остальным, поэтому
стремление свести все в один закон — всего лишь попытка установить единое
управление.
"Финансовый контроль — это не управление. Это просто
финансовый контроль. А управлять лошадью и подводной лодкой — это совершенно
разные вещи. <…> Финансовый контроль должен быть над вес. Но он
осуществляется разными способами в каждом из сегментов. И программное
обеспечение в каждом сегменте разное, и маркетинговые действия, и
взаимодействие с публикой — все разное", — пояснил президент М.С.Л.
Для участия в лотерее нужно купить лотерейный билет и
дождаться необходимого числа проданных билетов. В противном случае не будет ни
розыгрыша, ни лотереи. А игровой автомат работает вне зависимости от количества
играющих людей.
"Мы с вами имеем массу нелегальных заведений, и вы знаете,
что они продолжают существовать. Мы с вами видим беспомощность власти в этом
вопросе. Видим попытку непонятно за что остановить, например, лотерею "Лото-Забава"
или какую-либо другую. За что? А что происходит с людьми, которые играли и
должны получить выигрыш? Никто не думает о последствиях", — заявил Георгий
Ложенко.
По его словам, документ получился безграмотным и вызвал еще
больший подрыв доверия населения к государства, которое "должно защищать
интересы людей". Также Ложенко не понимает, почему раньше нельзя было закрыть
нелегальные игорные заведения, которые маскируются под официальную точку
лотерейного оператора.
"Мы закрывали заведения, которые были, я бы сказал,
криминально-бандитскими. Которые нагло использовали наши документы, наши права
и дискредитировали нас. Но мы не смогли этого сделать", — рассказал президент
М.С.Л.
По его словам, сейчас практически невозможно доказать, что
организация не занималась нелегальными делами. Они обращались в полицию, но
тогда "легальность была не в моде".
"Появились софты с эмблемами М.С.Л., появились софты с
номерами нашей лицензии. Мы видим, как этот ком нарастает, но сделать с этим ничего
не смогли. <…> С нашим софтом было до сотни по всей Украине. Все
остальное — это была чернуха или получернуха", — объяснил Георгий Ложенко.
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