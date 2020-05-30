В Украине хотят увеличить штрафы за торговлю лекарствами без рецепта врача

Министерство здравоохранения хочет увеличить штрафы за отпуск некачественных лекарственных средств, а также медицинских препаратов без рецепта. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Так, Минздрав разработал законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Цель инициативы – обеспечить население Украины проверенными и качественными лекарствами и предотвратить спекуляции.

"Преследуем цель усилить административные санкции – повысить суммы штрафов, повысить эффективность мер государственного контроля за ответственностью субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке за отпуск некачественных лекарственных средств и таких, которые не отвечают требованиям государственных стандартов", - сказала Микичак.

По ее словам, наличие некачественных лекарств на фармрынке Украины – большая проблема. Поэтому в министерстве решили усилить контроль над отпуском медсредств без рецепта.

"Предлагается усилить административные санкции за продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, за несоблюдение условий хранения лекарственных средств, за невыполнение субъектами хозяйствования законных требований должностных лиц Государственной лекслужбы, которые в рамках полномочий осуществляют свои функциональные обязанности", - рассказала заместитель министра.

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