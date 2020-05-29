"Конкуренты сыграли в свою игру, в результате чего сегодня весь лотерейный рынок находится в разрухе" — президент М.С.Л Георгий Ложенко

Президент оператора государственных лотерей М.С.Л. Георгий Ложенко в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" рассказал о конкуренции в игорном бизнесе и "спецоперации СБУ".

Георгий Ложенко отрицает, что Альфа-Банк был бенефициаром М.С.Л., как писали в СМИ. По его словам, конкурентную борьбу начал бывший премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк. Он решил, что рынок лучше контролировать его людям, и в 2014 году "началась психологическая атака и атака в СМИ с посылом, что среди бенефициаров есть кто-то из России".

Опорой было письмо, которое я когда-то направил в Минфин с предложением организовать лотерею для сбора денег к проведению Евро-2012. И тогда министр финансов сказал мне: "Все это очень хорошо, но покажите мне, пожалуйста, источники вашего финансирования. За счет чего вы сможете это сделать?". Поскольку мы уже тогда держали свои деньги в Альфа-Банке, я указал как источник финансирования этот банк. Кроме этого, мы вели переговоры в то время с финансовой группой "Альфа Кэпитал Партнерз", от которой Альфе принадлежало лишь 20%. Там были Goldman Sachs, Ротшильды… Это была большая инвестиционная группа, которая начала сворачиваться где-то в 2012 году. Оказалось, что проект начался, не закончившись, они так и не вошли к нам. Но, как говорится, осадочек остался", — объяснил президент М.С.Л.

По его словам, документы предоставляли на рассмотрение СБУ, Минфину, СНБО. Никаких "следов Альфа-Банка" никто не обнаружил, среди частных инвесторов тоже не было граждан РФ.

"Мы обратились в суд с иском о незаконности применения к нам санкций в конце 2015 года. Затем санкции продлили, мы обратились в 2016 году, и санкции снова продлили. Обратились в 17 году. В Верховном суде находятся 3 дела. Прошло 4 года. Если бы были доказательства, наверное, суд бы уже давно вынес хоть одно решение. Но решения нет. Более, того, дело засекретили", — рассказал Георгий Ложенко.

В государственной лотерее М.С.Л. называют это "просто зачисткой рынка". По словам президента, кому-то пришла идея захватить хороший и потенциально интересный рынок, "только конкурентов убрать какими-то путями".

"Убрать путем открытой конкуренции невозможно, поэтому применили те инструменты, которые имелись в наличии. Я по-другому на это никак не смотрю. К сожалению, это не наши методы. Мы никогда к подобному не прибегали, хотя я в этом бизнесе с 1987 года", — заявил президент М.С.Л.

М.С.Л. имеет напряженные отношения с конкурентами и не планирует "идти в светлое будущее стройными рядами" после такого нападения со стороны конкурента на рынке. По словам Ложенко, это не сближает, не объединяет.

" Они в свою игру сыграли, в результате этого сегодня рынок находится в разрухе. Общественное доверие к сегменту сильно подорвано", — сказал Георгий Ложенко.

По его словам, сначала Ляшко ввел закон о налогообложении лотерей в виде 10% от оборота, потом добавили налог на валовый игровой доход, а еще налог на прибыль. Таким образом, три налога одновременно на одну сферу деятельности.

"И господин Ляшко грохнул рынок, полностью ушел в тень и сейчас хорошо себя чувствует. Это безответственность", — заключил президент М.С.Л.

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