"Конкуренты сыграли в свою игру, в результате чего сегодня весь лотерейный рынок находится в разрухе" — президент М.С.Л Георгий Ложенко

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Президент оператора государственных лотерей М.С.Л. Георгий
Ложенко в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" рассказал о
конкуренции в игорном бизнесе и "спецоперации СБУ".
Георгий Ложенко отрицает, что Альфа-Банк был бенефициаром
М.С.Л., как писали в СМИ. По его словам, конкурентную борьбу начал бывший
премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк. Он решил, что рынок
лучше контролировать его людям, и в 2014 году "началась психологическая атака и
атака в СМИ с посылом, что среди бенефициаров есть кто-то из России".
Опорой было письмо, которое я когда-то направил в Минфин с
предложением организовать лотерею для сбора денег к проведению Евро-2012. И
тогда министр финансов сказал мне: "Все это очень хорошо, но покажите мне,
пожалуйста, источники вашего финансирования. За счет чего вы сможете это
сделать?". Поскольку мы уже тогда держали свои деньги в Альфа-Банке, я
указал как источник финансирования этот банк. Кроме этого, мы вели переговоры в
то время с финансовой группой "Альфа Кэпитал Партнерз", от которой
Альфе принадлежало лишь 20%. Там были Goldman Sachs, Ротшильды… Это была
большая инвестиционная группа, которая начала сворачиваться где-то в 2012 году.
Оказалось, что проект начался, не закончившись, они так и не вошли к нам. Но,
как говорится, осадочек остался", — объяснил президент М.С.Л.
По его словам, документы предоставляли на рассмотрение СБУ,
Минфину, СНБО. Никаких "следов Альфа-Банка" никто не обнаружил, среди частных
инвесторов тоже не было граждан РФ.
"Мы обратились в суд с иском о незаконности применения к нам
санкций в конце 2015 года. Затем санкции продлили, мы обратились в 2016 году, и
санкции снова продлили. Обратились в 17 году. В Верховном суде находятся 3
дела. Прошло 4 года. Если бы были доказательства, наверное, суд бы уже давно
вынес хоть одно решение. Но решения нет. Более, того, дело засекретили", —
рассказал Георгий Ложенко.
В государственной лотерее М.С.Л. называют это "просто
зачисткой рынка". По словам президента, кому-то пришла идея захватить хороший и
потенциально интересный рынок, "только конкурентов убрать какими-то путями".
"Убрать путем открытой конкуренции невозможно, поэтому
применили те инструменты, которые имелись в наличии. Я по-другому на это никак
не смотрю. К сожалению, это не наши методы. Мы никогда к подобному не
прибегали, хотя я в этом бизнесе с 1987 года", — заявил президент М.С.Л.
М.С.Л. имеет напряженные отношения с конкурентами и не
планирует "идти в светлое будущее стройными рядами" после такого нападения со
стороны конкурента на рынке. По словам Ложенко, это не сближает, не объединяет.
" Они в свою игру сыграли, в результате этого сегодня рынок
находится в разрухе. Общественное доверие к сегменту сильно подорвано", —
сказал Георгий Ложенко.
По его словам, сначала Ляшко ввел закон о налогообложении
лотерей в виде 10% от оборота, потом добавили налог на валовый игровой доход, а
еще налог на прибыль. Таким образом, три налога одновременно на одну сферу
деятельности.
"И господин Ляшко грохнул рынок, полностью ушел в тень и
сейчас хорошо себя чувствует. Это безответственность", — заключил президент
М.С.Л.
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