Прогноз погоды на 30 мая: в каких регионах страны будет теплее всего

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Сегодня, 30 мая, в Украине пройдут временные дожди, местами с грозами,
ночью в восточных, днем в северных, Ровенской и Волынской областях пройдут
сильные дожди. В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 14-19 градусов тепла. На юге и востоке
страны ожидается до 17-22 градуса тепла. Ночью синоптики прогнозируют 8-13
градусов тепла, а в Карпатах ожидается 3-8 градусов.
Самая теплая погода сегодня ожидается в Харьковской и Луганской областях,
там столбики термометров сегодня поднимутся до +19…+21 градуса. Холоднее всего
сегодня будет в Черновицкой области, там столбики термометров 30 мая поднимутся
до +13…+15 градусов.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек.
Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине определили 3
сценария борьбы с коронавирусом: так называемые "средневековый",
карантинный и адаптированный.
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