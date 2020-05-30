Прогноз погоды на 30 мая: в каких регионах страны будет теплее всего

Сегодня, 30 мая, в Украине пройдут временные дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ровенской и Волынской областях пройдут сильные дожди. В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха днем прогреется до 14-19 градусов тепла. На юге и востоке страны ожидается до 17-22 градуса тепла. Ночью синоптики прогнозируют 8-13 градусов тепла, а в Карпатах ожидается 3-8 градусов.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Харьковской и Луганской областях, там столбики термометров сегодня поднимутся до +19…+21 градуса. Холоднее всего сегодня будет в Черновицкой области, там столбики термометров 30 мая поднимутся до +13…+15 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине определили 3 сценария борьбы с коронавирусом: так называемые "средневековый", карантинный и адаптированный.

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