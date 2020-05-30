Выходные в июне 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

В июне Украина традиционно отмечает День Святой Троицы и День Конституции, которые являются официальными выходными. Поэтому в наступающем месяце в 2020 году у украинцев будет два затяжных уикенда.

Первые праздничные дни ждут граждан с 6 по 8 июня – поскольку в воскресенье, 7 июня, празднуют Троицу. А вторые – с 27 по 29 июня: в воскресенье, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции.

Всего же треть июня-месяца в 2020 году припадает на выходные дни – 10 дней из 30. Тогда как рабочих дней, соответственно, будет 20.

Отметим, что выходные дни в июне регламентирует распоряжение КМУ от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год".

Напомним, в июне отмечают еще ряд праздников: День защиты детей, День журналиста, День таможенной службы Украины и другие даты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды на июнь. Как свидетельствуют данные синоптиков, этим летом в Украине температура воздуха в июне будет отличаться от нормы. А вот количество осадков ожидается в пределах нормы.

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