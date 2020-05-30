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Украина возобновляет работу на границе со Словакией: какие пункты откроются с 1 июня

С 1 июня можно будет пересечь границу Украины со Словакией в 3 погранпунктах

30 мая 2020, 17:34
Автор:

Таисия Ерохина

Украина возобновляет работу на границе со Словакией: какие пункты откроются с 1 июня

Украина с 1 июня откроет нескольку пунктов на границе со Словакией. Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация в Facebook.

Так, открытие пунктов состоится в 1:01 по киевскому времени. КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" будет открыт для легкового и грузового автомобильного сообщения, однако не будет позволено пересечение пешеходов и велосипедистов. Тогда как погранпункт "Малый Березный –Убля" возобновит работу в полном объеме. А на КПП "Малые Селменцы -Большие Селменцы" пройти и проехать можно будет с 9.00 до 21.00 по киевскому времени.

В ОГА заявили, ссылаясь на данные словацкой стороны, что на территории страны продолжает действовать чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19. Поэтому пересечь словацкую границу смогут только такие категории: лица, с разрешением на длительное пребывание, транзит и лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

Напомним, Украина открыла еще 66 пунктов пропуска. В этот раз на границе с Молдовой и странами ЕС. Но все еще закрыты 56 пунктов пропуска. Большинство из них - на границе с Россией и Беларусью. КПП между оккупированным Донбассом и подконтрольной Украине территорией будут закрыты, как минимум, до 22 июня. 


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Источник: https://www.facebook.com/odazakarpattya/
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