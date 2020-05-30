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Стрельба в Броварах: суд избрал меры пресечения для 4 фигурантов

В Броварах суд избирает меры пресечения фигурантам перестрелки, уже вынесено решение в отношении 4 из 21 подозреваемого

30 мая 2020, 19:43
Автор:

Таисия Ерохина

Стрельба в Броварах: суд избрал меры пресечения для 4 фигурантов

Правоохранители установили 28 человек, причастных к перестрелке в стиле 90-х в Броварах. А 21 из них - объявлено о подозрении по ст. 296 УКУ "Хулиганство". Об этом информирует Национальная полиция Украины в Facebook.

Вчера утром в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. Сегодня суд избирает меры пресечения для фигурантов. Так, по состоянию на 14:00 было решено применить к одному участнику событий меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

После этого, по состоянию на 16:30, суд избрал меру пресечения еще трем фигурантам. Речь идет о содержании под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, Зеленский вызвал "на ковер" Авакова за перестрелку в Броварах.

Как стало известно, конфликт в Броварах назревал несколько дней назад. В соцсетях пишут, что накануне стрельбы в Броварах "титушки" уже запугивали водителей, а жители сообщали об этом полиции.

Ранее портал "Комментарии" писал, что мэр Броваров раскрыл подробности конфликта, из-за которого произошла перестрелка под Киевом.


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Источник: https://comments.ua
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