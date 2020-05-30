Стрельба в Броварах: суд избрал меры пресечения для 4 фигурантов

Правоохранители установили 28 человек, причастных к перестрелке в стиле 90-х в Броварах. А 21 из них - объявлено о подозрении по ст. 296 УКУ "Хулиганство". Об этом информирует Национальная полиция Украины в Facebook.

Вчера утром в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. Сегодня суд избирает меры пресечения для фигурантов. Так, по состоянию на 14:00 было решено применить к одному участнику событий меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

После этого, по состоянию на 16:30, суд избрал меру пресечения еще трем фигурантам. Речь идет о содержании под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, Зеленский вызвал "на ковер" Авакова за перестрелку в Броварах.

Как стало известно, конфликт в Броварах назревал несколько дней назад. В соцсетях пишут, что накануне стрельбы в Броварах "титушки" уже запугивали водителей, а жители сообщали об этом полиции.

Ранее портал "Комментарии" писал, что мэр Броваров раскрыл подробности конфликта, из-за которого произошла перестрелка под Киевом.

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