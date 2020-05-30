Молдова открывает границу с Украиной, Венгрия – пока думает

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Украина возобновляет работу на границах с Молдовой и Словакией, тогда как пункты с Венгрией пока в режиме ожидания. Об этом свидетельствует информация Государственной пограничной службы Украины.
Так, пограничная полиция Молдовы с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска:
- "Кривая" (с украинской стороны – "Мамалыга");
- "Мирное" (с украинской стороны – "Табаки");
- "Бричень" (с украинской стороны – "Росошаны").
Сообщается, что венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановление к утру 30 мая работы 4 КПП (речь идет, с украинской стороны, о "Лужанке", "Вилое", "Дзвонковом" и "Косином"). Однако сегодня страна заявила, что это вопрос откладывается.
Как сообщалось, с 1 июня можно будет пересечь границу Украины со Словакией в 3 приграничных пунктах.
Отметим, большинство людей во всем мире устали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Многих огорчает тот факт, что отпуск в этом году возможно придется отложить. В то же время многие страны уже называют предварительные даты открытия границ – в основном, это будет июнь и июль. Портал "Комментарии" собрал в одной инфографике все известные на сегодняшний день даты открытия границ странами во всем мире.
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