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Молдова открывает границу с Украиной, Венгрия – пока думает

С июня возобновляется работа на границах Украины с Молдовой и Словакией, появился перечень пунктов пропуска, которые откроются

30 мая 2020, 20:25
Автор:

Таисия Ерохина

Молдова открывает границу с Украиной, Венгрия – пока думает

Украина возобновляет работу на границах с Молдовой и Словакией, тогда как пункты с Венгрией пока в режиме ожидания. Об этом свидетельствует информация Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничная полиция Молдовы с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска:

- "Кривая" (с украинской стороны – "Мамалыга");

- "Мирное" (с украинской стороны – "Табаки");

- "Бричень" (с украинской стороны – "Росошаны").

Сообщается, что венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановление к утру 30 мая работы 4 КПП (речь идет, с украинской стороны, о "Лужанке", "Вилое", "Дзвонковом" и "Косином"). Однако сегодня страна заявила, что это вопрос откладывается.

Как сообщалось, с 1 июня можно будет пересечь границу Украины со Словакией в 3 приграничных пунктах.

Отметим, большинство людей во всем мире устали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Многих огорчает тот факт, что отпуск в этом году возможно придется отложить. В то же время многие страны уже называют предварительные даты открытия границ – в основном, это будет июнь и июль. Портал "Комментарии" собрал в одной инфографике все известные на сегодняшний день даты открытия границ странами во всем мире.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Vidnovlennya-roboti-punktiv-propusku-ochikutsya-na-slovackiy-ta-moldovskiy-dilyanci-vidterminovutsya-na-ugorskiy/
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