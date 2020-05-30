kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.05.2020

BTC/USD

9701.03

ETH/USD

243.32

LTC/USD

47.33

НБУ 31.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Скандал с суррогатным материнством: 11 пар из Аргентины приехали в Украину за детьми
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с суррогатным материнством: 11 пар из Аргентины приехали в Украину за детьми

Родители детей, рожденных от суррогатных матерей в Украине, прибыли в страну за младенцами, которых не могли забрать из-за карантина

30 мая 2020, 21:01
Автор:

Таисия Ерохина

Скандал с суррогатным материнством: 11 пар из Аргентины приехали в Украину за детьми

В Украину прибыли 11 пар из Аргентины: они хотят забрать детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, сегодня ночью чартерный рейс приземлился в закрытом на карантин аэропорте "Борисполь". Иностранцев встретила посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински. Отмечается, что предварительно МИД Украины дало разрешение на въезд в Украину родителям из Аргентины, которые в результате закрытых границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

В частности, 46-летний маркетолог и дизайнер Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса приехали за двухмесячным Игнасио: малыша им удалось увидеть только на фотографиях и видео от смотрителей мальчика. Как рассказали родители, более 20 лет они мечтали иметь ребенка, сделали несколько операций и десяток неудачных попыток искусственного оплодотворения у себя дома. Потом прошли подготовку для усыновления чужого ребенка, но из-за очень медленного продвижение очереди в Аргентине решились на суррогатное материнство в Украине. На это им пришлось взять кредит, который гасить еще 5 лет.

"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безгранично счастливые, что наконец здесь, - рассказала мать малыша Андреа Монтеро. - Мы благодарны украинскому правительству, посольству Аргентины и той невероятной женщине, подарившей нам сына. Он копия своего папы".

Все иностранцы должны пройти 2-недельную обсервацию перед тем, как увидеться с детьми. Потом еще нужно оформить детский паспорт. Родители волнуются, чтобы Аргентина не закрыла границы до сентября и они смогли вернуться.

Напомним, в Украине наделал шуму скандал с суррогатным материнством. Так, из-за карантина и закрытых границ родители не могут забрать с Украины полусотни детей, рожденных от суррогатных матерей. Мы сообщали, что новорожденных в отеле посетила омбудсмен Денисова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-batky-z-arhentyny-dity-vid-surohatnykh-materiv/30643310.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!