Скандал с суррогатным материнством: 11 пар из Аргентины приехали в Украину за детьми

В Украину прибыли 11 пар из Аргентины: они хотят забрать детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, сегодня ночью чартерный рейс приземлился в закрытом на карантин аэропорте "Борисполь". Иностранцев встретила посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински. Отмечается, что предварительно МИД Украины дало разрешение на въезд в Украину родителям из Аргентины, которые в результате закрытых границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

В частности, 46-летний маркетолог и дизайнер Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса приехали за двухмесячным Игнасио: малыша им удалось увидеть только на фотографиях и видео от смотрителей мальчика. Как рассказали родители, более 20 лет они мечтали иметь ребенка, сделали несколько операций и десяток неудачных попыток искусственного оплодотворения у себя дома. Потом прошли подготовку для усыновления чужого ребенка, но из-за очень медленного продвижение очереди в Аргентине решились на суррогатное материнство в Украине. На это им пришлось взять кредит, который гасить еще 5 лет.

"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безгранично счастливые, что наконец здесь, - рассказала мать малыша Андреа Монтеро. - Мы благодарны украинскому правительству, посольству Аргентины и той невероятной женщине, подарившей нам сына. Он копия своего папы".

Все иностранцы должны пройти 2-недельную обсервацию перед тем, как увидеться с детьми. Потом еще нужно оформить детский паспорт. Родители волнуются, чтобы Аргентина не закрыла границы до сентября и они смогли вернуться.

Напомним, в Украине наделал шуму скандал с суррогатным материнством. Так, из-за карантина и закрытых границ родители не могут забрать с Украины полусотни детей, рожденных от суррогатных матерей. Мы сообщали, что новорожденных в отеле посетила омбудсмен Денисова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!