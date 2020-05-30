Когда перестанет дождить: синоптик обнадежила украинцев прогнозом

Уже который день в Украине не прекращаются дожди. Причем, осадки наблюдается в большинстве регионов страны. Но для тех, кто уже устал от дождливой погоды, есть обнадеживающая новость – через несколько дней в Украине придет тепло, а погода – станет похожей на летнюю, июньскую.

Так, как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, завтра, 31-го мая, дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. А тепло можно ждать, по ее прогнозам, через 3-4 дня.

"Понедельник-вторник будут даже холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть у атмосферы - ожидается ощутимое потепление", - говорится в сообщении синоптика.

Как сообщалось, в Украинском гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на июнь 2020 года. В этом году июнь будет теплее, чем обычно, ведь температура воздуха прогнозируется выше средних показателей. А вот осадки – в норме.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в 2020 году в Украине треть июня приходится на выходные дни, а еще будет два затяжных уикенда из-за праздников – Троицы и Дня Конституции.

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