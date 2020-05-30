NASA в сотрудничестве со SpaceX впервые с 2011 года отправили астронавтов в космос

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Сегодня, 30 мая, частная космическая компания Илона Маска SpaceX совместно
с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического
пространства США (NASA) впервые с 2011 года запустили пилотируемый космический корабль
Dragon c двумя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС).
Астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен в течение 19-часов должны достичь МКС.
Космический корабль Dragon отправился со стартовой площадки, которая использовалась в последнем
полете космического челнока NASA, пилотируемом Херли в 2011 году. С тех пор
астронавты NASA вынуждены были доставлять своих астронавтов на орбиту на борту
российского корабля "Союз".
53-летний Херли и 49-летний Бенкен, сотрудники NASA по контракту со SpaceX,
как ожидается, останутся на космической станции в течение нескольких недель,
помогая экипажу на борту орбитальной лаборатории.
Напомним, первый
пилотируемый запуск корабля SpaceX под названием Crew Dragon с двумя
астронавтами на борту к МКС отменили из-за плохой погоды. В момент отмены в
ракету Falcon 9 уже закачивали топливо, специалисты проводили последние
проверки. Астронавты остаются в корабле Crew Dragon до тех пор, пока из ракеты
не выкачают топливо. При нынешнем запуске астронавтам пришлось пройти те же
проверки, что и при первой попытке запуска.
NASA заранее предупреждали, что запуск могут отменить из-за плохой погоды.
В день запуска оставалась 50% вероятность переноса, поэтому Национальное
управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сразу
назвало новую дату.
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