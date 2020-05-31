Киев не готов к ослаблению карантина, - Минздрав

Ослабление карантина коснется не всех областей и регионов Украины. По крайней мере, требования Министерства здравоохранения касательно соблюдения режимов ограничения не соблюдаются в пяти областях. Столица тоже попала в "черный список". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Так, ко второму этапу ослабления карантина, по данным Минздрава, не готовы: город Киев, Волынская область, Донецкая область, Львовская область, Ровненская область, Черновицкая область.

Количество случаев заражения за прошедшую неделю превышает 12 человек на 100 000 населения.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - сообщили в Минздраве.

К факторам, по которым определяют возможность снижения ограничений в ведомстве относят инцидентость (количество случаев заболевания должно быть менее 12 на 100 тыс. человек), загруженность больничных коек и охват тестируемых граждан в регионе.

Тем временем, как сообщал портал "Комментарии", Чернобыльская зона выходит из карантина и готова принять новых туристов. Не особо понятно, кому сейчас захочется туда ехать, но желающие найдутся всегда. Да и побыть подальше от людей время от времени необходимо каждому.

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