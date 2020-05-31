Вечер в хату: в Украине заработали платные тюремные камеры

Минюст реализовал свою инициативу о внедрении платных услуг для осужденных. Теперь за деньги можно получить более комфортные условия. VIP-камеры уже гостеприимно распахнули свои двери в Днепре и Запорожье. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська. Министр назвал прайс на услуги правоохранителей. Так, устроиться в СИЗО с комфортом можно за скромную плату в 570 грн за сутки.

"Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области, и городе Днепр. Цены особо не отличаются. Запорожье: сутки - 570 грн, неделя 1990 грн, месяц - 3410 грн. Вольнянский УВК 540 грн, 1900 грн, 3260 грн соответственно за сутки, неделю и месяц. Днепр: 880 грн сутки, 2200 грн неделя и 3060 грн месяц", - написал Малюська.

Министр пояснил, что платные камеры нужны для того, чтобы сделать ремонт в бесплатных.

"Пусть за лучшую камеру платят не взятку, а платеж в бюджет", - отметил он.

Осужденные имеют достаточную физическую форму и могут зарабатывать, а не "сидеть на шее налогоплательщиков", считают в Минюсте.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что платные камеры, по мнению министра юстиции создаются не для удобства заключенных, а для борьбы с коррупцией. И, хотя от тюрьмы и от сумы у славян принято не зарекаться, но, при любом комфорте туда не хочется.

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