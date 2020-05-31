"Як же тебе не любити, Києве мій?": Порошенко рассказал о любимых местах в столице

Пятый президент Украины и лидер оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, как 38 лет назад приехал в Киев, где познакомился с будущей супругой Мариной и сохранил лучшие воспоминания об этом городе. Свой короткий рассказ Порошенко написал на странице в Facebook в день, когда жители столицы отмечают 1538-ю годовщину с дня основания Киева.

Так, бывший гарант поведал, что в его памяти сохранились вечера, когда он с возлюбленной гулял всю ночь, накануне своего ухода в армию.

"У нас появились свои особые знаковые места. Например, Владимирская горка. Для всех Украинских она является символом тысячелетия христианства и борьбы Украины за автокефалию, а для нас еще и символом верности и прочности нашей семьи. Именно на Владимирской горке мы с любимым гуляли всю ночь перед тем, как я шел в армию. Это было в 1984-м году. Тогда нам очень тяжело было расставаться, но Марина пообещала меня дождаться и сдержала слова", - написал Порошенко.

Также он отметил, что Киев - город, которым можно и нужно гордиться, в него невозможно не влюбиться, прогулявшись всего единожды. Лично для Порошенко именно знаковые места в столице стали основанием для его патриотизма и верности Украине.

"Впервые увидев Киев, вы навсегда оставите здесь частичку своего сердца", - заключил политик и прикрепил к публикации трогательное архивное видео пейзажей с той самой Владимирской горки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Офиса украинского гаранта Андрей Ермак заполнил электронную декларацию и общество узнало, какой у него личный капитал.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!