Прогноз погоды на 1 июня: каким будет первый день лета

Первый день лета встретит украинцев совсем не летней погодой. На 1 июня синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют дожди по всей Украине и максимум 22 градуса тепла.

Самым холодным начало лета будет в Киеве, Винницкой и Житомирской областей. Все, на что могут рассчитывать жители этих регионов - +15. И это днем. Ночью будет на несколько градусов прохладней.

Не намного больше повезет жителям западных регионов. У них погода также скорее напоминает апрель, нежели июнь. 16 градусов тепла - это максимум, который покажут термометры в понедельник, 1 июня. Такой же погода будет на Севере Украины и в центральных регионах.

А вот восточным и южным регионам Украины повезло немного больше. Погода там, по сравнению с остальными, будет максимально близкой к летней. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. Однако насладится летним солнышком, увы, не получится.

Дожди синоптики обещают в первый день лета по всей Украине. Рассчитывать, что они утихнут до завтра, тоже не стоит. Солнышко может показаться разве что в Одесской и Николаевской области.





Вместе с тем, уже к концу недели термометры начнут постепенно подниматься вверх, обещают в Укргидрометцентре. К пятнице по всей территории страны возможны грозовые дожди. Но воздух прогреется до плюс 22.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в июне. Долгосрочный прогноз сделали в Укргирометцентре. Независимо от прогнозов синоптиков, мы желаем вам солнечного и летнего настроения.

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