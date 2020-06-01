Грузовик въехал в толпу протестующих США и ракета Китая в космосе: новости, которые вы могли пропустить

Грузовик въехал в толпу протестующих

Протесты в Миннеаполисе едва ли не завершились трагически. В толпу людей въехал на скорости грузовик. Пока о пострадавших не сообщают. Водителя уже задержали, пишет NBC News. Перед этим толпа попыталась устроить ему самосуд. Как рассказал губернатор штата Миннесота, трасса, куда заехал грузовик, была перекрыта. Почему водитель направился именно туда - пока непонятно. Протестующие попытались вытащить его из машины, но полицейские подоспели как раз вовремя, чтобы мужчина не успел получить серьезных травм. Несколько тысяч людей вышли на улицы Миннеаполиса, так как решили присоединиться к всеобщему протесту в США против произвола полицейских. Он вспыхнул, когда погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский применил удушающий прием во время его задержания и мужчина из-за этого умер.





Комендантский час в Вашингтоне

Протесты вспыхнули и в столице США - Вашингтоне. Люди пришли митинговать прямо под Белый дом. Из-за этого в городе решили ввести комендантский час. Мэр Мюриэл Боузер пока распорядилась внедрить ограничение только на одну ночь - с 23 часов воскресенья до 6 утра понедельника. Вместе с тем, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии. Протестующих это не остановило. Около Белого дома они подожгли дорожные знаки. New York Times пишет, что секретная служба США отправила Дональда Трампа в президентский бункер.





Авиакатастрофа в Италии

Два человека погибли во время крушения частного самолета в Италии. Он поднялся в небо с территории частной школы пилотов недалеко от Рима. Это был сверхлегкий самолет. На борту находились двое мужчин, пишет Corriere della Sera. Их обугленные тела нашли на месте трагедии спасатели. Что именно пошло не так во время полета, уже выясняют специалисты. Очевидцы рассказывают, что, прежде чем упасть, самолет загорелся прямо в воздухе. Это могло произойти из-за неполадок в двигателе.





Запуск ракеты в Китае

Не Маском единым. Китайцы также продолжают покорять просторы космоса. Они успешно отправили на орбиту ракету Long March-2D с двумя спутниками. Об этом пишет Xinhua. Один из аппаратов будет помогать специалистам исследовать из космоса ландшафт при застройке городов, строительстве дорог. Также он может помочь оценить качество урожая и указать на последствия различных катастроф. Еще один спутник Китая будет собирать информацию о кораблях и самолетах.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина также планирует отправить ракету в космос в ближайшие несколько лет. Как думаете, получится?

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