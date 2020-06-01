Смягчение карантина в Украине: какие ограничения снимают первого июня

Несмотря на то, что карантин в Украине будет действовать, по меньшей мере, до 22 июня, уже с понедельника, первого июня, в стране снимают ряд ограничений. Украинцы, в частности, смогут ходить заниматься в спортзал и ездить по стране на поездах. Но есть условия.

Третий этап выхода из карантина в Украине совпал с первым днем лета. Уже сегодня в стране должны открыться:

- спортивные клубы и залы;

- фитнес-центры;

- бассейны;

- автошколы и учебные центры.

Также уже с понедельника начнут курсировать поезда, а автоперевозчикам разрешат запускать рейсы между областями.

Вместе с тем, ни железная дорога, ни спортзалы не смогут вернуться к докарантинному режиму работы. Например, в спортзалах и фитнес-центрах пока не будут выдавать посетителям многоразовые тряпичные полотенца и рекламные брошюры, массаж и СПА тоже пока под запретом. Посетителям и работникам будут мерить температуру, все обязаны будут находится в помещении в маске и на безопасной дистанции друг от друга. Проводить групповые занятия в Кабмине также разрешили, но только по предварительной записи.

Свои правила отныне будут и для пассажиров поездов. В вагоны можно попасть только в защитной маске. Каждому из пассажиров сотрудник "Укрзализныци" обязан будет измерить температуру. При этом, на большинство поездов компания продает только половину билетов, чтобы пассажиры не могли сидеть рядом друг с другом.

Ранее "Комментарии" также рассказывали об основных карантинных правилах для посетителей бассейнов. Интересно, будут ли их на самом деле соблюдать украинцы?

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