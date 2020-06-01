Коронавирус в Украине: в день смягчения карантина новых случаев стало меньше

Украина в понедельник, 1 июня, как и было запланировано переходит к третьему этапу смягчения карантина. Вместе с этим, новых больных коронавирусом в официальной статистике Минздрава прибавилось сразу на 340, что, впрочем, на сотню меньше, чем было днем ранее. Это случаи, подтвержденные в лаборатории.

Медики остаются пока самой пораженной категорией населения в Украине. Из тех, кто все еще болеет или переболел COVID-19 - каждый пятый медицинский работник. В абсолютной цифре - это 4 621 человек.

Общее количество инфицированных, тем временем, приближается к 25 тысячам. За три месяца в Украине инфекцию подхватили 24 012 человек, сообщают в МОЗ. Однако боле трети из них, а именно 9 690, уже смогли коронавирус победить.

Но есть и неутешительные новости. Пациентов, которые умерли от осложнений COVID-19 за сутки снова стало больше - на 10 человек. Теперь их 718.

Больше всего больных коронавирусом, как и раньше, в Черновицкой области. Общее число инфицированных там достигло 3 377 человек. В остальных регионах ситуация с COVID-19 по состоянию на утро понедельника, 1 июня, такая:





Луганская область - 47 случаев;

Донецкая область - 163 случая;

Сумская область - 170 случаев;

Черниговская область - 177 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;



Николаевская область - 294 случая;

Черкасская область - 406 случаев;



Запорожская область - 447 случаев;



Хмельницкая - 454 случая;

Кировоградская область - 514 случаев;

Житомирская область - 742 случая;

Одесская область - 896 случаев;



Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;



Винницкая область - 1005 случаев;

Харьковская - 1083 случая;

Тернопольская - 1176 случаев;



Закарпатская область - 1206 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;



Киевская область - 1600 случаев;



Львовская область - 1700 случаев;

Ровенская область - 1770 случаев;

г. Киев - 3043 случая;

Черновицкая область - 3377 случаев;





В официальной статистике Минздрава нет данных о количестве больных коронавирусом на оккупированном Донбассе и в Крыму, поскольку официально подтвержденных данных о заболеваемости оттуда нет.

Напомним, что с 1 июня в Украине смягчают карантин и снимают некоторые ограничения. О них "Комментарии" рассказывали ранее. С хороших новостей лето началось, в частности, для спортсменов и пассажиров железной дороги.





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