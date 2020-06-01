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Коронавирус в Украине: в день смягчения карантина новых случаев стало меньше

От коронавируса за минувшие стуки в Украине умерли еще 10 пациентов. Победили инфекцию еще - 152 человека

сегодня, 10:01 comments613
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине: в день смягчения карантина новых случаев стало меньше

Украина в понедельник, 1 июня, как и было запланировано переходит к третьему этапу смягчения карантина. Вместе с этим, новых больных коронавирусом в официальной статистике Минздрава прибавилось сразу на 340, что, впрочем, на сотню меньше, чем было днем ранее. Это случаи, подтвержденные в лаборатории. 

Медики остаются пока самой пораженной категорией населения в Украине. Из тех, кто все еще болеет или переболел COVID-19 - каждый пятый медицинский работник. В абсолютной цифре - это 4 621 человек. 

Общее количество инфицированных, тем временем, приближается к 25 тысячам. За три месяца в Украине инфекцию подхватили 24 012 человек, сообщают в МОЗ. Однако боле трети из них, а именно 9 690, уже смогли коронавирус победить. 

Но есть и неутешительные новости. Пациентов, которые умерли от осложнений COVID-19 за сутки снова стало больше - на 10 человек. Теперь их 718. 

Больше всего больных коронавирусом, как и раньше, в Черновицкой области. Общее число инфицированных там достигло 3 377 человек. В остальных регионах ситуация с COVID-19 по состоянию на утро понедельника, 1 июня, такая: 


Луганская область - 47 случаев; 

Донецкая область - 163 случая;

Сумская область - 170 случаев;

Черниговская область - 177 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Полтавская область - 270 случаев; 

Николаевская область - 294 случая;

Черкасская область - 406 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Хмельницкая - 454 случая;

Кировоградская область - 514 случаев;

Житомирская область - 742 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Волынская область - 932 случая; 

Днепропетровская область - 942 случая;

Винницкая область - 1005 случаев; 

Харьковская - 1083 случая; 

Тернопольская - 1176 случаев;

Закарпатская область - 1206 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;

Киевская область - 1600 случаев;

Львовская область - 1700 случаев; 

Ровенская область - 1770 случаев;

г. Киев - 3043 случая; 

Черновицкая область - 3377 случаев; 


В официальной статистике Минздрава нет данных о количестве больных коронавирусом на оккупированном Донбассе и в Крыму, поскольку официально подтвержденных данных о заболеваемости оттуда нет.

Напомним, что с 1 июня в Украине смягчают карантин и снимают некоторые ограничения. О них "Комментарии" рассказывали ранее. С хороших новостей лето началось, в частности, для спортсменов и пассажиров железной дороги. 



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Источник: https://moz.gov.ua/
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