Автофиксация на дорогах: что нужно знать водителям

В Украине с первого дня лета заработали камеры автоматической видеофиксации нарушений на дорогах. Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 1 июня система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД начала работу. На первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения", - уточнил министр в своем Telegram-канале.

Камеры видеонаблюдения, или как их принято называть, КАФы(комплексы автоматической фиксации) пока установлены в Киевской области — их 25. В Киеве их 20 — комплексы расположили в наиболее аварийно-опасных местах. Достанется и водителям на Львовщине — там планируют установить пять таких комплексов. До конца года, по слвоам министра, установят еще 220 автоматических комплексов.

Не обошлось и без "Укрпошты": теперь о привлечении к ответственности водителям будет сообщать почтальон.

Как сообщал портал "Комментарии", в Центре фиксации нарушений скоростного режима патрульные будут видеть, как быстро двигалось авто и на сколько "лихач" превысил скорость. Кроме того, полицейскому будет доступна информация об ответственном лице и самом транспортном средстве, в частности соответствие номерного знака марке авто. Поэтому система поможет еще и находить авто, которые пребывают в розыске или в угоне. Сообщается, что после проверки всех данных полицейский будет подписывать постановление об административном нарушении.

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