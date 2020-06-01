Украина запускает авиасообщение: стала известна дата

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Правительство Украины готовится возобновить авиационные пассажирские перевозки. Украинцам станут доступны основные туристические маршруты. Об этом заявил глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Чиновник даже назвал дату, с которой будут запущены авиарейсы.
"С 15 июня откроется международное и внутреннее авиасообщение. Может быть, внутреннее авиасообщение откроется немного раньше, сейчас, собственно, над этим работаем", - уточнил Криклий.
Согласно информации министра, в первую очередь восстановят рейсы, которые популярны среди туристов.
"Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе – Монте-Негро, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. Еще Грузия", - отметил Криклий.
Рейсы в Италию и Испанию по понятным причинам пока восстанавливать не спешат. Для прибывающих в Украину граждан предполагают использование новых экспресс-тестов. Среди ограничительных мер также предусмотрена двухнедельная самоизоляция.
Как сообщал портал "Комментарии", Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о том, что наша страна скоро возобновит авиасообщение с этой европейской страной. Как сообщил дипломат на своей странице в Facebook, это произойдет после 23 июня. Впрочем, по словам Щербы, для возобновления полетов есть условия: обе страны к этому времени должны открыть границы друг для друга, и эпидемиологическая ситуация должна быть благоприятной.
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