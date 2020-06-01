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На Львовщине продлили карантин

Количество случаев заболевания во Львове не позволяет смягчить карантин

сегодня, 16:17
Автор:

Сергей Медведев

На Львовщине продлили карантин

Карантин в Львовской области продлят до 5 июня. Областная комиссия пришла к выводу, что снимать ограничения в регионе пока рано. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Львовской областной государственной администрации Тарас Грень.

"Только что, состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято решение продлить карантин до 5 июня", - сообщил чиновник.

При принятии такого решения местные власти руководствовались рекомендациями Минздрава, в котором называли инцидентность одним из основных факторов при снятии карантинных ограничений. Так, по информации  представителя ОГА  показатель инцидентности составляет 13,5 единиц, что означает, что у комиссии "нет правовых оснований говорить о послаблении карантина".

В частности, во Львове инцидентность составляет 27,3,и хотя в районах иницдентность существенно ниже (7), правильнее будет сохранить карантин, считают в ОГА.

 "У нас нет возможности разделить Львов и область и пока во Львове показатель будет на уровне 27,3, у комиссии нет оснований говорить о послаблении карантина", - сказал он.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Минздраве заявили, что Киев также не готов к смягчению карантина.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/666122.html
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