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Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой

Спецейсы запланированы с 1 по 14 июня

1 июня 2020, 17:55 comments557
Автор:

Антон Корнилов

Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой

В понедельник, 1 июня, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал новые специальные рейсы по возвращению украинцев домой в Украину из-за границы. Всего запланировано 40 рейсов. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в своем Telegram-канале.

Владислав Криклий заявил, что новыми специальными рейсами в Украину смогут воспользоваться все граждане до тех пор, пока не восстановится регулярное пассажирское авиасообщение. Рейсы запланированы с 1 по 14 июня.

В список городов попали Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами , Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандальные записи разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко.


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Источник: https://t.me/vladyslavkryklii/163
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