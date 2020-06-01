Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой

В понедельник, 1 июня, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал новые специальные рейсы по возвращению украинцев домой в Украину из-за границы. Всего запланировано 40 рейсов. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в своем Telegram-канале.

Владислав Криклий заявил, что новыми специальными рейсами в Украину смогут воспользоваться все граждане до тех пор, пока не восстановится регулярное пассажирское авиасообщение. Рейсы запланированы с 1 по 14 июня.

В список городов попали Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами , Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

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