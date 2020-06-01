Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой

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В понедельник, 1 июня, министр инфраструктуры Владислав
Криклий анонсировал новые специальные рейсы по возвращению украинцев домой в
Украину из-за границы. Всего запланировано 40 рейсов. Об этом министр
инфраструктуры Владислав Криклий написал в своем Telegram-канале.
Владислав Криклий заявил, что новыми специальными рейсами в
Украину смогут воспользоваться все граждане до тех пор, пока не восстановится
регулярное пассажирское авиасообщение. Рейсы запланированы с 1 по 14 июня.
В список городов попали Мюнхен, Франкфурт, Барселона,
Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте,
Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами
, Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф,
Хургада, Ташкент, Торонто.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский прокомментировал скандальные записи разговора бывшего вице-президента
США Джо Байдена и бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко.
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