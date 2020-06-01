Укрзализныця вводит новые правила для поездок на поездах

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При посадке в поезд украинцы смогут предъявлять электронные ID-карту или
заграничный биометрический паспорт через приложение "Дія". Обэтом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Так, на сегодняшний день в приложении "Дія" доступны цифровые
водительские удостоверения, ID-карта и заграничный биометрический паспорт. Это
позволило "Укрзализныце" ввести возможность для пассажиров во время посадки на
поезд предъявлять документы в электронном виде.
Правда, не все так однозначно. Несмотря на то, что паспорт в приложении доступен офлайн, проводники будут смотреть на дату последнего обновления – важно, чтобы документ был актуальным. Он не считается действующим, если в документе нету фото или возникли проблемы с приложением. В таком случае пассажирам все же придется предъявить обычный документ, удостоверяющий личность. Также нельзя использовать скриншоты из приложения.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет
министров Украины официально признал электронные ID-карты и заграничные
паспорта украинцев в приложении "Дiя" аналогами полноценных бумажных
удостоверений личности. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании
правительства.
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