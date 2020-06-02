Система автофиксации ловит первых нарушителей ПДД и штраф для премьера: новости, которые вы могли пропустить

Автоматическая видеофиксация ПДД



Более 35 тысяч нарушений правил дорожного движения всего лишь за один день зафиксировали в Киеве камеры автоматической фиксации. Они заработали в ночь на понедельник, 1 июня, и сразу же, менее чем за 10 минут работы "поймали" около 250 нарушителей. Камеры фиксируют автомобили, которые едут с превышением скорости. До 17:00 понедельника таких в украинской столице насчитали почти 36 тысяч, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. При этом определили так называемых "лидеров городских гонок". Один из нарушителей ПДД ехал по Киеву со скоростью 208 километров в час. Еще один - водитель BMW - проехал на скорости 200 километров в час сразу три камеры. Ему в полиции пообещали выписать сразу три штрафа.





Утечка нефти в России

В России нефтью залило два города. Там объявили режим чрезвычайной ситуации. Как минимум, 20 тысяч тон нефти и нефтепродуктов попали в окружающую среду в российских Норильске и Таймыре после аварии на местной теплоэлектростанции. Это Красноярский край. Утечка началась еще 29 мая, пишет Интерфакс. За несколько дней нефть проникла в почву, реки и озера, на улицы, а также дороги. из-за этого, к слову, загорелся один из автомобилей. В общей сложности, были загрязнены около 10 гектаров территории. Правоохранители считают, что топливо на Норильской ТЕЦ неправильно хранили. После проседания фундамента оторвалось дно емкости, где была нефть, и она свободно начала вытекать наружу.





Протесты в США

Дональд Трамп пригрозил ввести армию в те штаты, которые не прекратят протестовать. О таком решении президента сообщает CNBC. Люди выходят на улицы уже несколько дней подряд. Они выступают против полицейского произвола. Протесты вспыхнули после того, как во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Митинг американцы устроили, в частности, около Белого дома в Вашингтоне. Накануне там произошла стычка с правоохранителями. А вот в Луисвилле, что в Кентукки полицейские застрелили одного из демонстрантов, сообщает The Independent. Он был среди толпы, которая митинговала во время комендантского часа. Правоохранители пытались разогнать людей.





Штраф для премьера

Румынского премьер-министра оштрафовали за нарушение правил карантина. Людовик Орбан заплатит чуть меньше тысячи долларов за то, что снял маску во время правительственного совещания. Более того позволил себе курить при всех в помещении, пишет Euractiv. И то, и другое сейчас в Румынии запрещено. Фотографии с доказательствами разлетелись в соцсетях. Сам премьер тоже отрицать вины не стал. Штраф пообещал заплатить, но в свое оправдание сказал, что собрался с другими министрами в собственном офисе в день своего рождения, вот и позволил себе немного больше.





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