В ВОЗ предупредили о вспышке еще одного опасного вируса

Новую вспышку опасного вируса Эбола зафиксировали в западной части Демократической Республики Конго. Лихорадка унесла жизни сразу четверых пациентов, сообщил на своей странице в Twitter гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Во Всемирной организации здравоохранения опасаются новой вспышки. Вирус Эбола у пациентов обнаружили уже после смерти. То есть, могут быть другие инфицированные, которые контактировали с больными и не знали об опасности. Все четыре жертвы лихорадки жили недалеко от города Мбандака в Экваториальной провинции.

"Эта вспышка нам как-бы напоминает: COVID-19 - это не единственное, что угрожает сейчас человечеству", - написал в микроблоге Гебреисус.

К слову, новые случаи Эбола начали фиксировать в тысяче километров от Мбандаки. А это значит, что вирус уже успел пойти в массы и охватить большие территории, говорит генеральный директор ВОЗ.

Сотрудники организации уже отправились в Республику Конго, чтобы помочь местным врачам остановить вирус.

