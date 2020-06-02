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В ВОЗ предупредили о вспышке еще одного опасного вируса

От лихорадки Эбола умерли сразу четыре пациента. В ВОЗ заговорили о новой вспышке опасного вируса

сегодня, 08:52 comments649
Автор:

Виолетта Комаровская

В ВОЗ предупредили о вспышке еще одного опасного вируса

Новую вспышку опасного вируса Эбола зафиксировали в западной части Демократической Республики Конго. Лихорадка унесла жизни сразу четверых пациентов, сообщил на своей странице в Twitter гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус. 

Во Всемирной организации здравоохранения опасаются новой вспышки. Вирус Эбола у пациентов обнаружили уже после смерти. То есть, могут быть другие инфицированные, которые контактировали с больными и не знали об опасности. Все четыре жертвы лихорадки жили недалеко от города Мбандака в Экваториальной провинции.

"Эта вспышка нам как-бы напоминает: COVID-19 - это не единственное, что угрожает сейчас человечеству", - написал в микроблоге Гебреисус. 

К слову, новые случаи Эбола начали фиксировать в тысяче километров от Мбандаки. А это значит, что вирус уже успел пойти в массы и охватить большие территории, говорит генеральный директор ВОЗ. 

Сотрудники организации уже отправились в Республику Конго, чтобы помочь местным врачам остановить вирус. 

Вирус Эбола поражает человека и приматов. Его характерными симптомами являются высокая температура, общая слабость, головные боли и боль в мышцах. По мере того, как вирус поражает организм, у человека появляется диарея, рвота и сыпь. Почки и печень отказываются работать. А в некоторых случаях начинается еще и внутреннее кровотечение. Смертность от лихорадки Эбола варьируется - от 25 до 90 процентов. В среднем, умирает каждый второй. С 2019 года в мире начали применять вакцину от вируса Эбола. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько пациентов могут переболеть коронавирусом без симптомов. А вы как считаете? 


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Источник: https://twitter.com/drtedros
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