Коронавирус в Украине: как смягчение карантина отразилось на количестве больных

Украина накануне перешла к третьему этапу выхода из карантина и в этот же день в стране зафиксировали 328 новых случаев коронавируса. Это, однако, на 12 меньше, чем было днем ранее. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.

Больше всего коронавирусом поражен Запад Украины. Лидером по количеству инфицированных с начала вспышки остается Черновицкая область. Там по состоянию на утро вторника, 2 июня, насчитали 3 410 пациентов. Но постепенно к этому показателю приближается и Киев, где 3 071 случай. Накануне, например, именно столица стала лидером по количеству новых пациентов с COVID-19. Их было выявлено сразу 58, сообщил во время брифинга мэр Виталий Кличко. Однако сегодня таких лишь 28.

Всего с начала марта в Украине диагноз COVID-19 услышали 24 340 пациентов. Почти половина из них смогли болезнь победить и их повторный тест на коронавирус оказался негативным. В общем, это 10 001 человек.

За день коронавирус унес жизни еще 9 человек. Теперь общее количество жертв COVID-19 достигло 727 человек.

Наименее пораженными коронавирусом регионами остаются Луганщина, Донецкая и Сумская области. В целом, ситуация в Украине такая:

Луганская область - 47 случаев;

Донецкая область - 164 случая;

Сумская область - 173 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;



Черниговская область - 188 случаев;

Полтавская область - 271 случай;



Николаевская область - 294 случая;

Черкасская область - 411 случай;



Запорожская область - 450 случаев;



Хмельницкая - 458 случаев;

Кировоградская область - 516 случаев;

Житомирская область - 776 случаев;

Одесская область - 896 случаев;



Волынская область - 942 случая;

Днепропетровская область - 943 случая;



Винницкая область - 1029 случаев;

Харьковская - 1105 случаев;

Тернопольская - 1180 случаев;



Закарпатская область - 1216 случаев;

Ивано-Франковская область - 1442 случая;



Киевская область - 1623 случая;



Львовская область - 1734 случая;

Ровенская область - 1823 случая;

г. Киев - 3071 случай;

Черновицкая область - 3410 случаев;





По неофициальным данным в оккупированном Крыму болеют COVID-19 почти 600 человек. В официальную статистику МОЗ эти данные не включают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ВОЗ предупредила об еще одной вспышке опасного вируса. Гендиректор организации призвал бороться с ним так же, как и с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!