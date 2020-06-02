Коронавирус в Украине: как смягчение карантина отразилось на количестве больных

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
10105.91
ETH/USD
247.21
LTC/USD
48.58
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.39
Украина накануне перешла к третьему этапу выхода из карантина и в этот же день в стране зафиксировали 328 новых случаев коронавируса. Это, однако, на 12 меньше, чем было днем ранее. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.
Больше всего коронавирусом поражен Запад Украины. Лидером по количеству инфицированных с начала вспышки остается Черновицкая область. Там по состоянию на утро вторника, 2 июня, насчитали 3 410 пациентов. Но постепенно к этому показателю приближается и Киев, где 3 071 случай. Накануне, например, именно столица стала лидером по количеству новых пациентов с COVID-19. Их было выявлено сразу 58, сообщил во время брифинга мэр Виталий Кличко. Однако сегодня таких лишь 28.
Всего с начала марта в Украине диагноз COVID-19 услышали 24 340 пациентов. Почти половина из них смогли болезнь победить и их повторный тест на коронавирус оказался негативным. В общем, это 10 001 человек.
За день коронавирус унес жизни еще 9 человек. Теперь общее количество жертв COVID-19 достигло 727 человек.
Наименее пораженными коронавирусом регионами остаются Луганщина, Донецкая и Сумская области. В целом, ситуация в Украине такая:
Луганская область - 47 случаев;
Донецкая область - 164 случая;
Сумская область - 173 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Черниговская область - 188 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Николаевская область - 294 случая;
Черкасская область - 411 случай;
Запорожская область - 450 случаев;
Хмельницкая - 458 случаев;
Кировоградская область - 516 случаев;
Житомирская область - 776 случаев;
Одесская область - 896 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Винницкая область - 1029 случаев;
Харьковская - 1105 случаев;
Тернопольская - 1180 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Ровенская область - 1823 случая;
г. Киев - 3071 случай;
Черновицкая область - 3410 случаев;
По неофициальным данным в оккупированном Крыму болеют COVID-19 почти 600 человек. В официальную статистику МОЗ эти данные не включают.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ВОЗ предупредила об еще одной вспышке опасного вируса. Гендиректор организации призвал бороться с ним так же, как и с коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости