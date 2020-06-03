Прогноз погоды: когда в Украине закончатся дожди

Дожди, ставшие визитной карточкой мая в этом году, похоже, не собираются отступать и в июне. По прогнозам синоптиков сегодня, 3 июня, небо над Украиной снова затянет дождевыми тучами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Дождливым сегодняшний день будет буквально повсюду - от Запада до Востока. Правда, жителям восточных регионов немного больше повезет с теплом. У них столбики термометров вдень могут подняться до +22, чего не стоит ждать жителям западных областей. Именно эти регионы остаются самыми холодными в Украине. Сегодня днем там следует ожидать максимум +14. Но это без учета Закарпатья. Там, хоть и немного, но все же будет теплее. Но зонтик тоже лучше дома не забывать.

Весь день будет поливать дождями центр и север Украины. Но есть и хорошие новости. По сравнению со вчерашним днем, станет немножко теплее. Воздух прогреется до +18. На юге термометры покажут от +19 до +21. Но день также будет дождливым.

Что касается вопроса, когда же украинцы все-таки смогут спрятать зонтики, то здесь прогнозы синоптиков неутешительны. Грозовые либо же затяжные дожди останутся с нами, по меньшей мере, еще на несколько дней. Лишь ближе к выходным, по данным Украинского гидрометцентра, может вернуться солнечная погода. Да и то не везде. Первыми летним теплом и солнцем смогут насладится жители Востока и Юга страны. Затем постепенно жара ворвется на всю территорию Украины.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине разрешили открыть пляжи. Но тем, кто захочет понежиться на солнышке, придется соблюдать правила. Главное теперь - снять куртки.

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