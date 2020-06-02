Стало известно, по каким правилам будут летать самолеты в условиях пандемии коронавируса

Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала серию рекомендаций для авиационной отрасли, пострадавшей от пандемии, которая возобновляет воздушные перевозки. Об этом передает AFP.

Так, рекомендации ICAO призваны служить "рамками" для обеспечения безопасности пассажиров и работников в самолетах и ​​аэропортах. Речь идет о таких правилах:

- по прибытии в аэропорты путешественники должны предъявить справку о состоянии здоровья и пройти скрининг температуры;

- онлайн-регистрация перед прибытием в аэропорт должна быть приоритетнее, а проходы через систему безопасности должны быть пересмотрены, чтобы ограничить физический контакт и ожидание в очередях;

- рекомендуется использовать мобильные билеты, а также другие виды бесконтактных технологий, такие как сканирование лица или глаз;

- пассажирам советуют путешествовать с одним небольшим багажом. Газеты и журналы больше не допустят на борт, а беспошлинные продажи – ограничат;

- обязательным будет ношение маски внутри самолета и терминалов, где должно соблюдаться физическое расстояние не менее трех футов (один метр);

- доступ к терминалу будет ограничен пассажирами и их спутниками, такими как сопровождающие пассажиров с инвалидностью, и персонал аэропорта;

- на борту самолетов пассажиры должны носить маски, как можно меньше перемещаться в салоне и не выстраиваться в линию вне туалетов, чтобы снизить риск заражения других пассажиров. Кроме того, люди будут посещать тот туалет, который будет ближе к их месту;

- стюардессы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые могут включать щитки, перчатки и медицинские маски;

- продукты на борту должны быть предварительно упакованы;

- для самолетов – регулярная дезинфекция.

Сообщается, что организация не требует оставлять большинство мест пустыми, учитывая угрозу убытков, о которой трубят авиакомпании. Тем не менее, пассажиров просят оставаться как можно дальше друг от друга.

Добавим, что по оценкам ICAO, к концу года пандемия сократит количество авиапассажиров на 1,5 млрд человек.

Правила могут показаться обширными и дотошными, но, главное, что мы снова сможем отправиться в путешествия или увидеть друзей и близких в других странах. К слову, "Комментарии" уже сообщили, в какие страны полетят первые самолеты с туристами из Украины. О первых рейсах рассказали в Мининфраструктуре.

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