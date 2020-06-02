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Мировые СМИ отреагировали на атаку радикалов на офис ОПЗЖ

Нападение на офис ОПЗЖ вызвало резонанс мирового сообщества

сегодня, 17:30
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Мировые СМИ отреагировали на атаку радикалов на офис ОПЗЖ

Ведущие американские агентства опубликовали материалы, посвященные нападению на офис Виктора Медведчука. "Ассошиэйтед Пресс", "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Сан-Франциско Кроникл", АВС, Yahoo и другие американские СМИ возмущены нападением радикалов на офис ОПЗЖ в центре Киева.

Сообщается, что члены ультраправой группировки бросали файеры и дымовые шашки, а также конфликтовали с охранниками штаб-квартиры крупнейшей в Украине оппозиционной политической партии.

"Полиция задержала 17 человек с обеих сторон во время беспорядков у офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук. Это самая большая оппозиционная партия в законодательном органе с 44 местами в украинском парламенте, состоящем из 450 членов. В акции протеста приняли участие несколько десятков членов ультраправой группы, обвиняющей партийных лидеров в измене за контакты с Москвой", – сообщают ведущие мировые СМИ.

Ранее пресс-служба ОПЗЖ сообщила, что 23 мая неизвестные совершили очередное нападение на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 

Также в партии заявили, что попытка поджога приемной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Полтаве – это часть кампании, направленной против народного депутата Украины Ильи Кивы и ОПЗЖ в целом.


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Источник: https://zagittya.com.ua/
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