Более 70% украинцев никогда не выезжали за пределы своей области, - глава Госагентства развития туризма Украины

Более 70% украинцев никогда не выезжали за пределы своей области, украинцы не умеют отдыхать, путешествовать и получать впечатления, заявила глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Об этом она рассказала в интервью "Комментариям".

По словам Олеськив, туристический ТОП Украины для внутреннего туриста – это Львов, Одесса, а также традиционно популярные Черноморский и Азовский регионы, Карпаты и Закарпатье. Однако потенциал есть и у восточных областей – там можно развивать индустриальный туризм.

"Сейчас очень важно побуждать жителей областных центров открывать свои и соседние области, потому что в каждом регионе есть озера, реки, комплексы отдыха, исторические достопримечательности. Часто наши люди традиционно едут на море или в горы, совсем не путешествуя по своей малой родине, где, несомненно, есть чем гордиться", - рассказала глава Госагентства развития туризма Украины.

Поэтому одной из своих задач Олеськив называет "сформировать культуру путешествий в Украине".

"Это часть нашего культурного развития. Когда мы сидим дома, смотрим телевизор или проводим время в торговых центрах, мы не расширяем наше мировоззрение. Более 70% украинцев никогда не выезжали за пределы своей области, - говорит глава Госагентства развития туризма Украины. - К сожалению, мы не умеем отдыхать, путешествовать и получать впечатления. Мы не знаем свою страну, а страна не готова выдать туристический продукт высокого качества, к которому привыкли те, кто активно путешествует".

Олеськив считает, что нам просто необходимо воспитывать культуру путешествий, и это игра в долгую, нелегкий процесс, который нельзя сделать в один клик.

"Мы должны ввести долгосрочную информационную кампанию, работать с каждой отдельной аудиторией, привлекать лидеров мнений, чтобы это стало трендом. К старшему поколению пытаться достучаться через телевидение, к молодежи – через YouTube и соцсети. Надо работать с этими аудиториями и понимать, что результат не может быть быстрым", - говорит она.

Для начала цель, обозначила Олеськив, чтобы люди, которые являются сторонниками пассивного отдыха, все-таки хотя бы раз в год хоть на выходные выезжали с туристической целью в соседнюю область. При этом отметила, что с молодежью, со школьниками легче работать. Поскольку кто путешествует с детства, тот воспринимает это как необходимость и в дальнейшей жизни.

Добавим, что, учитывая проблемы туристической отрасли, некоторые страны дают скидки, снижают цены, идут на компенсацию части стоимости перелета для туристов.

"Например, Италия хочет компенсировать часть путешествия для семей с низким доходом. Механизм – частично за счет уменьшения налогов, частично – путем компенсации отелям за размещение. В Украине это трудно осуществить по многим причинам, в частности потому, что люди не показывают свои реальные доходы. Органы социальной защиты могли бы делать перераспределение, но насколько это все будет сделано справедливо, трудно гарантировать. Такой механизм у нас не сработает", - считает Олеськив.

Однако, по ее словам, много представителей украинского туристического бизнеса тоже предоставляют определенные акционные предложения. В то же время морские регионы не уступают, и часто повышают цену.

"Но, кроме моря, в Украине есть другие хорошие места. Я бы советовала обратить внимание на них также еще и потому, что там меньшая плотность отдыхающих. Это актуально сейчас", - добавила глава Госагентства развития туризма Украины.

Резюмируя, Олеськив рассказала о замысле, над которым сейчас агентство активно работает с министерством и профильным парламентским подкомитетом. Речь идет о выделении средств из стабилизационного фонда на гранты для предприятий туристической отрасли ради создания новых туристических продуктов.

"Это будет стимулировать их делать что-то интересное, а стоимость этих продуктов будет ниже для граждан, потому что государство частично компенсирует затраты. Это поддержит бизнес", - уверена Олеськив.

А о том, как решить старые и новые проблемы украинского туризма и сделать нашу страну привлекательной для отдыха и путешествий – читайте в эксклюзивном интервью председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив.

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