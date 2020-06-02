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500 видов животных вымирают в 100 раз быстрее из-за влияния человечества

Вымирание животных угрожает цивилизации

сегодня, 21:33
Автор:

Антон Корнилов

500 видов животных вымирают в 100 раз быстрее из-за влияния человечества

Сотни диких животных находятся на грани вымирания из-за человеческого влияния. Более 500 видов животных начали вымирать в 100 раз быстрее обычного из-за влияния человечества. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на результаты различных исследований.

Браконьерство и лесозаготовки привели более 500 видов млекопитающих, рептилий, амфибий и птиц к точке вымирания. Ученые считают, что новое исследование подтверждает массовое вымирание животного мира.

По словам ученых, животные начали исчезать в 100 раз быстрее по сравнению с естественной скоростью их исчезновения. В отличие от других массовых вымираний по причине падения астероидов или извержений вулканов, в этот раз полностью виновато человечество.

Профессор Национального университета Мексики рассказал, что мы вошли в шестое массовое вымирание. По его словам, кризис вымирания настолько плох, что будущее человечества будут определять его решения в ближайшие 50 лет.

На основе данных Международного союза охраны природы ученые выяснили, что как минимум 515 видов животных находятся на грани исчезновения — менее тысячи особей каждого вида. Ученые утверждают, что региональные экологические системы столкнулись с коллапсом.

Как сообщал портал "Комментарии", Бес помог церкви вернуть украденное золото.


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-52881831
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