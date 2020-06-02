Лукашенко сравнили с тараканом: беларусы накануне выборов поддерживают оппозицию

В столице Беларуси местные жители образовали длинную очередь за пределами крытого продовольственного рынка, чтобы отдать свою подпись за оппозиционных кандитатов, которые пытаются оспорить президентские выборы в стране в августе 2020 года. Люди ждали своей очереди в течение нескольких часов. Об этом сообщили в издании Reuters.

Примечательно, что некоторые недовольные граждане Беларуси даже принесли с собой тапки в качестве символа движения против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Его сравнивают с персонажем таракана из детской сказки. Оппозиция якобы пытается его "раздавить".

Такие очереди в последнее время были замечены не только в Минске, но и в других крупных городах страны. Очевидно, что президентские выборы 2020 года станут для Александра Лукашенко одной из самых больших политических проблем за все время его президентства.

Общество недовольны решения президента в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. К этому добавились проблемы с экономикой и правами человека. 9 кандидатов планируют собрать 100 тысяч подписей от избирателей, чтобы составить конкуренцию Лукашенко.

Очередь в Минске превратилась в километр недовольных беларусов. В ответ на это Александр Лукашенко сравнил сторонников оппозиции с преступными группировками и обвинил в беспорядках.

"Майданов в Беларуси не будет", — заявил Лукашенко.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года. Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!