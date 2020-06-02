Лукашенко сравнили с тараканом: беларусы накануне выборов поддерживают оппозицию

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В столице Беларуси местные жители образовали длинную очередь
за пределами крытого продовольственного рынка, чтобы отдать свою подпись за
оппозиционных кандитатов, которые пытаются оспорить президентские выборы в
стране в августе 2020 года. Люди ждали своей очереди в течение нескольких часов.
Об этом сообщили в издании Reuters.
Примечательно, что некоторые недовольные граждане Беларуси
даже принесли с собой тапки в качестве символа движения против действующего
президента Беларуси Александра Лукашенко. Его сравнивают с персонажем таракана
из детской сказки. Оппозиция якобы пытается его "раздавить".
Такие очереди в последнее время были замечены не только в
Минске, но и в других крупных городах страны. Очевидно, что президентские
выборы 2020 года станут для Александра Лукашенко одной из самых больших
политических проблем за все время его президентства.
Общество недовольны решения президента в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19. К этому добавились проблемы с экономикой и правами
человека. 9 кандидатов планируют собрать 100 тысяч подписей от избирателей,
чтобы составить конкуренцию Лукашенко.
Очередь в Минске превратилась в километр недовольных
беларусов. В ответ на это Александр Лукашенко сравнил сторонников оппозиции с
преступными группировками и обвинил в беспорядках.
"Майданов в Беларуси не будет", — заявил Лукашенко.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа
2020 года. Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.
Как сообщал портал "Комментарии", украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США.
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