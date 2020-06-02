«Миллион безработных»: рестораторы провели акцию под Кабмином

Во вторник, 2 июня, представители ресторанного бизнеса Украины провели акцию протеста под зданием Кабинета министров на улице Грушевского в Киеве. Рестораторы потребовали возобновить работу кафе, баров, ресторанов и других заведений. Об этом сообщили в издании The Village.

Среди прочего рестораторы выразили недовольство открытием метро и общественного транспорта раньше ресторанов, кафе и баров. Участники акции также принесли плакаты, на которых было написано "Миллион безработных", "Ресторан — не роскошь, а средство выживания", "Чего сидеть грустно, давайте кушать вкусно", "Мы не работаем, а метро и шаурма в переходе работает", "Нас — миллион, дайте работать", "ДумайТЕ, открывайТЕ".

Одна из участниц акции рассказала, что представители ресторанного бизнеса поддержали введение общенационального карантина в Украине, но сейчас не видят логики в действиях власти. Рестораторы не согласны с решением оставить заведения закрытыми, потому что уже работает даже общественной транспорт.

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