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«Миллион безработных»: рестораторы провели акцию под Кабмином

Рестораторы требуют открыть заведения

2 июня 2020, 23:08
Автор:

Антон Корнилов

«Миллион безработных»: рестораторы провели акцию под Кабмином

Во вторник, 2 июня, представители ресторанного бизнеса Украины провели акцию протеста под зданием Кабинета министров на улице Грушевского в Киеве. Рестораторы потребовали возобновить работу кафе, баров, ресторанов и других заведений. Об этом сообщили в издании The Village.

Среди прочего рестораторы выразили недовольство открытием метро и общественного транспорта раньше ресторанов, кафе и баров. Участники акции также принесли плакаты, на которых было написано "Миллион безработных", "Ресторан — не роскошь, а средство выживания", "Чего сидеть грустно, давайте кушать вкусно", "Мы не работаем, а метро и шаурма в переходе работает", "Нас — миллион, дайте работать", "ДумайТЕ, открывайТЕ".

Одна из участниц акции рассказала, что представители ресторанного бизнеса поддержали введение общенационального карантина в Украине, но сейчас не видят логики в действиях власти. Рестораторы не согласны с решением оставить заведения закрытыми, потому что уже работает даже общественной транспорт.

Как сообщал портал "Комментарии", ФК Карпаты уходит на карантин: Covid-19 заболели 11 игроков и 15 сотрудников.


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Источник: https://www.the-village.com.ua/village/city/picture-story/298163-ukrayinski-restoratori-vihodyat-na-aktsiyu-protestu-pid-kabmin-vidkriyrestorani
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