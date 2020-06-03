Автофиксация нарушений ПДД: в МВД опубликовали список "потенциальных убийц"

Антон Геращенко опубликовал у себя на Facebook список "потенциальных убийц" на дороге. Так заместитель главы МВД назвал тех водителей, которые пролетели мимо камер автоматической фиксаций со скоростью 170 километров в час и выше. Таких нарушителей ПДД в Киеве за один лишь вторник, 2 июня, в полиции насчитали почти полсотни.

Список из 45 автомобильных номеров Геращенко опубликовал у себя на странице. При этом две последние буквы в каждом номере специально закрыл, чтобы не нарушать закон о персональных данных. Вместе с тем, считает заместитель министра, соцсети и так смогут быстро найти "героев" дороги.

"Предлагаю всем нам воспользоваться силой Фейсбука, чтобы уже сейчас предотвратить нарушения и остановить этих потенциальных убийц на дороге. Если среди ваших знакомых есть владельцы авто с такими комбинациями цифр и букв, то можете его спросить - не он ли проехал со скоростью 170 километров в час 2 июня, при этом подвергая опасности и себя, и окружающих", - написал Геращенко.

Всем нарушителям, которые попали в поле зрения камер видеофиксации, уже отправили письмо со штрафом. Но пока они его получат, может случится неисправимое, считает заместитель Авакова.

К слову, сам министр внутренних дел ранее написал у себя в Twitter, что камеры на дорогах довольно быстро дисциплинируют водителей столице. Всего за стуки нарушений скоростного режима стало на 40 процентов меньше.

"По состоянию на 18 часов вторника имеем 34 176 зафиксированных нарушений скорости. Вчера на это же время было 57 880 нарушителей", - сообщил Арсен Аваков.

Напомним, что автоматическая фиксация нарушений ПДД в Киеве стартовала 1 июня. За первые 8 минут работы камеры зафиксировали около 250 нарушителей.

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