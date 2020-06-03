Коронавирус в Украине: количество больных резко увеличилось

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После постепенного снижения количества новых случаев коронавируса, сегодня показатели резко пошли вверх. В первые дни очередного этапа смягчения карантина в Украине новых больных фиксировали менее 350. Сегодня же их прибавилось сразу на 483. Это пациенты, которые получили положительные результаты с лаборатории за минувшие сутки. Если сравнивать с предыдущим днем, то новых инфицированных больше на 155 человек. Это данные Министерства здравоохранения на утро среды, 3 июня.
Меньше всего пока поражены коронавирусом восточные и северные регионы Украины. Например, в Луганской области с начала вспышки было только 49 больных. Правда, здесь не учитывают инфицированных COVID-19 на оккупированных территориях, поскольку официальные данные оттуда получить невозможно.
А вот на Западе Украины ситуация кардинально противоположная. Черновцы - все еще самый пораженный коронавирусом регион. Там в целом 3 442 случая инфицирования. В других регионах ситуация такова:
Луганская область - 49 случаев;
Донецкая область - 166 случаев;
Сумская область - 174 случая;
Херсонская область - 179 случаев;
Черниговская область - 203 случая;
Полтавская область - 272 случая;
Николаевская область - 295 случаев;
Черкасская область - 416 случаев;
Запорожская область - 463 случая;
Хмельницкая - 469 случаев;
Кировоградская область - 523 случая;
Житомирская область - 780 случаев;
Одесская область - 913 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Винницкая область - 1052 случая;
Харьковская - 1131 случай;
Тернопольская - 1200 случаев;
Закарпатская область - 1236 случаев;
Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
Киевская область - 1652 случая;
Львовская область - 1830 случаев;
Ровенская область - 1873 случая;
г. Киев - 3133 случая;
Черновицкая область - 3442 случая;
Всего в Украине подхватили коронавирус 24 823 человек. Почти половина из них, а именно 10 440, уже выздоровели. За прошедший день их стало больше на 362 человека. Вместе с тем, за сутки коронавирус унес жизни еще восьмерых украинцев, а общее число жертв достигает теперь 735 человек.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ВОЗ заявила об опасности вспышки еще одного вируса. Неужели сценарий с коронавирусом повторится?
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