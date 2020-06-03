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Коронавирус в Украине: количество больных резко увеличилось

От коронавируса за минувшие стуки в Украине умерли еще 8 пациентов. Победили инфекцию еще - 362 украинца

сегодня, 09:59 comments617
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине: количество больных резко увеличилось

После постепенного снижения количества новых случаев коронавируса, сегодня показатели резко пошли вверх. В первые дни очередного этапа смягчения карантина в Украине новых больных фиксировали менее 350. Сегодня же их прибавилось сразу на 483. Это пациенты, которые получили положительные результаты с лаборатории за минувшие сутки. Если сравнивать с предыдущим днем, то новых инфицированных больше на 155 человек. Это данные Министерства здравоохранения на утро среды, 3 июня. 

Меньше всего пока поражены коронавирусом восточные и северные регионы Украины. Например, в Луганской области с начала вспышки было только 49 больных. Правда, здесь не учитывают инфицированных COVID-19 на оккупированных территориях, поскольку официальные данные оттуда получить невозможно. 

А вот на Западе Украины ситуация кардинально противоположная. Черновцы - все еще самый пораженный коронавирусом регион. Там в целом 3 442 случая инфицирования. В других регионах ситуация такова: 

Луганская область - 49 случаев; 

Донецкая область - 166 случаев;

Сумская область - 174 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Черниговская область - 203 случая;

Полтавская область - 272 случая; 

Николаевская область - 295 случаев;

Черкасская область - 416 случаев;

Запорожская область - 463 случая;

Хмельницкая - 469 случаев;

Кировоградская область - 523 случая;

Житомирская область - 780 случаев;

Одесская область - 913 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Волынская область - 959 случаев; 

Винницкая область - 1052 случая; 

Харьковская - 1131 случай; 

Тернопольская - 1200 случаев;

Закарпатская область - 1236 случаев;

Ивано-Франковская область - 1465 случаев;

Киевская область - 1652 случая;

Львовская область - 1830 случаев; 

Ровенская область - 1873 случая;

г. Киев - 3133 случая; 

Черновицкая область - 3442 случая; 


Всего в Украине подхватили коронавирус 24 823 человек. Почти половина из них, а именно 10 440, уже выздоровели. За прошедший день их стало больше на 362 человека. Вместе с тем, за сутки коронавирус унес жизни еще восьмерых украинцев, а общее число жертв достигает теперь 735 человек. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ВОЗ заявила об опасности вспышки еще одного вируса. Неужели сценарий с коронавирусом повторится? 


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Источник: https://moz.gov.ua/
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