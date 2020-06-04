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Прогноз погоды на 4 июня: где в Украине ждать грозу

Грозовые дожди принесут с собой в Украину незначительное потепление

сегодня, 07:01
Автор:

Виолетта Комаровская

Прогноз погоды на 4 июня: где в Украине ждать грозу

Дожди не собираются покидать территорию Украины. В этот четверг, 4 июня, они придут еще и с грозами. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Правда, есть и хорошие новости. Вместе с грозами в Украину вернется и тепло. Летней жары, конечно, ждать пока не стоит. Но термометры все же поднимутся на несколько градусов вверх.

Единственные, кто может смело прятать зонтики сегодня, - это крымчане. На полуострове будет солнечно и +21. На всей остальной территории Украины грозовой дождь может застать вас врасплох в любой момент. Кстати, дождить может и завтра, 5 июня.

А теперь к хорошим новостям. Летнее тепло хоть и постепенно, но все же пробирается в Украину. В западных регионах, где температура накануне едва ли поднималась до +14, уже сегодня столбики термометров покажут днем +19. Примерно такой же ситуация будет на Севере и в Центре Украины. 

А вот жители восточных регионов почувствуют июньское тепло более отчетливо. Максимум днем на Харьковщине и на Донбассе - 22 градуса. Лишь на один-два градуса прохладней будет на Юге Украины. 

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Ну а тем, кто уже хочет почувствовать июньскую жару, синоптики пообещали - ждать осталось недолго. Уже на выходных дожди начнут отступать. Вместо них придет масса горячего воздуха. В некоторых регионах термометры покажут сразу 28 градусов тепла. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, каким, по прогнозам синоптиков, должен быть июнь. Возможно, украинцы таки не останутся без лета. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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