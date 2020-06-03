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"Черные ящики" сбитого самолета МАУ Украина отправит во Францию

В Украине нет оборудования Boeing для расшифровки "черных ящиков"

сегодня, 12:05
Автор:

Сергей Медведев

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ Украина отправит во Францию

Расшифровку бортовых самописцев самолета МАУ, которого сбили иранской ракетой, будут проводить во французские специалисты. Украина передаст во Францию "черные ящики" сразу, после того, как получит их у Ирана. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По словам чиновника, расследовать последние минуты полета в Украине невозможно: в стране нет соответствующего авторизованного компанией Boeing оборудования для расшифровки записей.

"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию через Украину", - объяснил Енин.

Замминистра уточнил, что на данный момент Украина продолжает переговоры с Ираном о доставке "черных ящиков".

Как сообщал портал "Комментарии", министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп заявил, что черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", который сбил Иран принадлежат Украине. Об этом сообщает глава МИД Канады. "Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними. Черные ящики принадлежат украинской стороне, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании ... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно быстрее их проанализировали", - говорится в сообщении.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oborudovaniya-ukraina-otpravit-chernye-shchiki-1591172988.html
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