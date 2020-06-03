Украинцам разрешат менять отчества

У граждан Украины появилась законная возможность изменять отчества. Такую парламентскую инициативу поддержали депутаты Верховной Рады. За проект закона №2450, который предполагает право физических лиц на смену отчества проголосовало 247 нардепов.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что действующее законодательство позволяет гражданам менять паспортные данные, в частности, фамилию и имя. Однако до сих пор изменять отчество было нельзя. Инициаторы проекта считают, что данный момент нарушает Конституцию Украины. В связи с этим, нардепы предложили внести изменения в семейный и гражданский кодексы. В законопроекте также содержится норма, согласно которой лицо, достигшее 16 лет, имеет право на смену имени, фамилии и отчества по собственному желанию. Подростки с 14 лет тоже имеют право изменить данные, однако на это потребуется согласие родителей или опекунов.

Отмечается, что если они будут против, то соответствующий спор необходимо разрешать в органе опеки и попечительства.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что на время карантина работа ЗАГСов в Укране будет ограничена.

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