Украинцам разрешат менять отчества

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У граждан Украины появилась законная возможность изменять отчества. Такую парламентскую инициативу поддержали депутаты Верховной Рады. За проект закона №2450, который предполагает право физических лиц на смену отчества проголосовало 247 нардепов.
В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что действующее законодательство позволяет гражданам менять паспортные данные, в частности, фамилию и имя. Однако до сих пор изменять отчество было нельзя. Инициаторы проекта считают, что данный момент нарушает Конституцию Украины. В связи с этим, нардепы предложили внести изменения в семейный и гражданский кодексы. В законопроекте также содержится норма, согласно которой лицо, достигшее 16 лет, имеет право на смену имени, фамилии и отчества по собственному желанию. Подростки с 14 лет тоже имеют право изменить данные, однако на это потребуется согласие родителей или опекунов.
Отмечается, что если они будут против, то соответствующий спор необходимо разрешать в органе опеки и попечительства.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что на время карантина работа ЗАГСов в Укране будет ограничена.
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