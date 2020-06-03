Европейские СМИ отреагировали на нападение на офис ОПЗЖ

В Европе возмущены нападением радикалов на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в центре Киева. О реакции европейских стран на события в Киеве пишут, в частности, экономический портал WNP и Белсат.

Издания сообщают, что около 20 человек были задержаны после акции протеста перед офисом народного депутата Виктора Медведчука в Киеве. Собиравшиеся зажигали файеры и бросали дымовые шашки. Перед зданием произошел взрыв и были раненые, однако полиция заявила, что во время акции взрывов "не было".

"Члены ультраправой группировки организовали акцию перед офисом одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Эта партия заявила, что в субботу в Украине отмечают День Героев", – пишут СМИ.

Издания сообщили также, что радикалы призвали Министерство юстиции обратиться в суд по поводу "государственной измены", якобы совершенной ОПЗЖ.

"Службу безопасности Украины также попросили инициировать расследование. Визиты лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" с целью переговоров с российскими властями в Москву и Санкт-Петербург следует рассматривать как государственную измену, но политическая партия продолжает свою деятельность", – цитируют европейские СМИ представителей ультраправых группировок.

Ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что 23 мая национал-радикалы совершили нападение на офис партии Киеве.

Также в партии говорят, что поджог приемной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Полтаве – это часть кампании, направленной против народного депутата Ильи Кивы и ОПЗЖ в целом.

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