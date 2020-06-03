В Кабмине назвали даты запуска внутреннего и внешнего авиасообщения

Уже в пятницу, 5 июня, в Украине планируют восстановить внутренние авиаперелеты. Об этом стало известно во время заседания правительства сегодня.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – зарубежное авиасообщение", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания.

Отметим, что другие смягчения карантинных ограничений в Украине касаются режима работы церковных служб и обрядов, открытие ресторанов и кафе – с 15 июня хотят разрешить заведениям принимать посетителей внутри.

Конечно же, отметил глава Кабмина, все правила относительно социальной дистанции и дезинфекции должны выполняться. По его мнению, бизнес ответственно относится к этим правилам, поэтому должно обойтись без проблем.

Ранее стало известно, по каким правилам будут летать самолеты в условиях пандемии коронавируса. Так, Международная организация гражданской авиации опубликовала рекомендации для перелетов во время коронавирусной пандемии, в частности, ряд правил предусмотрен для путешественников –справка о состоянии здоровья и нетяжелый багаж.

Как сообщали "Комментарии", уже известно, в какие страны полетят первые самолеты с туристами из Украины. О первых рейсах рассказали в Мининфраструктуры.

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