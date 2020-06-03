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В Украине появился новый профессиональный праздник

Кабинет министров на заседании согласовал указ президента Владимира Зеленского относительно празднования Дня фермера

сегодня, 14:15
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине появился новый профессиональный праздник

В Украине будут праздновать День фермера 19 июня. Такую дату согласовало правительство. Об этом стало известно в ходе заседания Кабинета министров Украины сегодня.

Так, правительство согласовало указ президента Владимира Зеленского относительно Дня фермера. Документ предусматривает, с целью содействия развития фермерского движения в Украине и в поддержку инициативы общественности, установить в стране День фермера. Праздник будут отмечать ежегодно 19 июня.

Следует отметить, что выбор даты обусловлен тем, что в 2003 году в этот день в Украине был принят закон "О фермерском хозяйстве".

Как ранее сообщалось, в июне отмечают еще ряд праздников: День защиты детей, День журналиста, День таможенной службы Украины, Международный день окружающей среды, Всемирный день беженцев и другие даты.

Напомним, "Комментарии" писали, что в 2020 году в Украине треть июня приходится на выходные дни, а еще будет два затяжных уикенда благодаря праздникам. Ведь в июне Украина традиционно отмечает День Святой Троицы и День Конституции, которые являются официальными выходными. В этом году оба праздника приходятся на воскресенье.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2MjnHp5uPQc
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