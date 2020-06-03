Свободу пенсионерам: названа дата отмены самоизоляции для людей старше 60 лет

С этой пятницы, 5 июня, люди преклонного возраста могут не придерживаться правил самоизоляции. О таком решении украинской власти стало известно сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Так, правительство ослабляет карантинные ограничения, в том числе, для лиц старше 60 лет – с 5 июня они могут не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Однако в правительстве напомнили, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить послабления некоторых карантинных ограничений.

Как ранее сообщалось, министр охраны здоровья Максим Степанов разъяснил, кто из людей старше 60 лет может работать уже с 1 июня, а кому рекомендовано продолжить находиться в самоизоляции до 22 июня.

Также "Комментарии" сообщали, что в Раде проголосовали за назначение государственной социальной помощи по уходу за одинокими людьми, которые достигли 80-летнего возраста. Выплата будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума (655 грн) для людей, потерявших работоспособность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!