Антитабачная стратегия ВОЗ оказалась провальной – СМИ

Накануне Дня отказа от табака 31 мая многие врачи и медицинские эксперты по всему миру призвали Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть свою тупиковую антитабачную стратегию "удорожаний и запретов". Об этом пишет "Фокус".

Сообщается, что за последние два десятилетия по всей планете были резко повышены акцизы и цены на сигареты, введены массовые запреты на курение в ресторанах и других общественных местах. Почти полностью запретили рекламу сигарет в большинстве стран. И в результате таких масштабных запретов и ограничений за период с 2000 по 2018 г. количество курильщиков в мире, по данным ВОЗ, сократилось лишь на 4%.

По данным ВОЗ, по состоянию на 2018 год в мире продолжал "дымить" 1 млрд 337 млн курильщиков. А ежегодно от болезней, связанных с курением, в мире умирает более 8 млн человек.

В то же время, отмечает автор статьи, ссылаясь на опыт некоторых развитых стран, есть более разумный и более успешный вариант борьбы с зависимостью – дать курильщикам потенциально менее опасную альтернативу. Например, за 2016-2019 годы продажи традиционных сигарет в Японии упали в 5 раз.

Как пишут исследователи Медицинского университета Южной Каролины (США) и Университета Оттавы (Канада), причина проста – у японских курильщиков появилась потенциально более безопасная альтернатива. Дело в том, что в 2014-2016 годах на японский рынок зашли системы нагревания табака. Значительная часть курильщиков перешли на новую продукцию, а часть – использовали ее, чтобы полностью покончить с табачной зависимостью.

"Мы без сомнения знаем, что вейпинг и другие бездымные никотиновые продукты гораздо менее опасны, чем курение. И те, кто переключается на такие товары с обычных сигарет, уже в краткосрочной перспективе наблюдают улучшение своего состояния. Тем не менее, ВОЗ продолжает содействовать прямому запрету или жесткому регулированию таких товаров. Имеет ли смысл запрещать гораздо более безопасный продукт, оставляя широкий доступ к более опасным традиционным сигаретам", - заявил профессор Школы глобального общественного здоровья Университета Нью-Йорка Дэвид Абрамс.

Как пишет УНИАН со ссылкой на официальный сайт генпрокурора одного из штатов США, ВОЗ столкнулась с серьезными проблемами в эффективной реализации политики по снижению заболеваемости рака, болезней сердца и легких.

Генеральный прокурор американского штата Айова Том Миллер, который в свое время помогал Всемирной организации здравоохранения по многим ключевым судебным искам против табачных компаний, заявил, что "ВОЗ забыла о своей миссии и своих целях".

"Призвание ВОЗ - спасать жизни и снижать заболеваемость в мире. Нужно быть честным: если есть возможности, внедряя более разумное регулирование, снизить риски для здоровья от основных пагубных привычек, в частности, курения, этими возможностями необходимо пользоваться", - уверен генпрокурор Том Миллер.

Ранее "Комментарии" рассказали, что чем раньше начал курить, тем сложнее будет отказаться. Такие результаты показало исследование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!