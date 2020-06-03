Минздрав запустил карту коронавирусных закупок

В Украине запустили Карту коронавирусных закупок, которую можно найти по этой ссылке https://covid.shtab.net/. Об этом информирует Министерство здравоохранения.

Сообщается, что этот сайт будут использовать для проверки расходов бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как рассказали в Минздраве, антикоррупционную карту коронавирусных закупок разработали с такой целью - прозрачность и доступность процесса закупок. На сайте можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины.

В Минздраве надеются, что карта поможет достичь максимальной прозрачности процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступности информации о наличии тех или иных средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны.

Отмечается, что карта обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину, а также имеет форму обратной связи для жалоб.

Напомним, после скандала с закупкой защитных костюмов для медиков аудиторы проверят "Медзакупки Украины".

Как сообщалось, Украина начинает закупку лекарств: глава Минздрава Степанов объяснил, почему возникла такая задержка.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский приказал разобраться с медзакупками.

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