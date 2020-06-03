Минздрав запустил карту коронавирусных закупок

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9590.19
ETH/USD
239.69
LTC/USD
47.49
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
В Украине запустили Карту коронавирусных закупок, которую можно найти по этой ссылке https://covid.shtab.net/. Об этом информирует Министерство здравоохранения.
Сообщается, что этот сайт будут использовать для проверки расходов бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как рассказали в Минздраве, антикоррупционную карту коронавирусных закупок разработали с такой целью - прозрачность и доступность процесса закупок. На сайте можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины.
В Минздраве надеются, что карта поможет достичь максимальной прозрачности процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступности информации о наличии тех или иных средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны.
Отмечается, что карта обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину, а также имеет форму обратной связи для жалоб.
Напомним, после скандала с закупкой защитных костюмов для медиков аудиторы проверят "Медзакупки Украины".
Как сообщалось, Украина начинает закупку лекарств: глава Минздрава Степанов объяснил, почему возникла такая задержка.
Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский приказал разобраться с медзакупками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости