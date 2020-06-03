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Выборы близко: Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Лукашенко связал отставку кабинета министров с президентскими выборами

сегодня, 19:25
Автор:

Антон Корнилов

Выборы близко: Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил правительство страны в отставку. Об этом сообщили в российском издании "Медуза" со ссылкой на беларуское издание "БЕЛТА".

В среду утром, 3 июня, президент Беларуси провел совещание, где обсудил предложения по новому составу правительства. Также Александр Лукашенко связал свои планы по отставке правительства с предстоящими президентскими выборами.

"Формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад", — заявил Лукашенко на совещании.

Голосование в Беларуси запланировано на 9 августа. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко будет баллотироваться уже в шестой раз.

Как сообщал портал "Комментарии", во вторник, 2 мая, в Минске прошел сбор подписей в поддержку оппозиционных кандидатов. Очереди достигли одного километра в длину, а действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сравнили с тараканом. Сторонники оппозиции принесли с собой тапки в качестве символа борьбы против Лукашенко.


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Источник: https://meduza.io/news/2020/06/03/lukashenko-otpravil-pravitelstvo-belorussii-v-otstavku
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