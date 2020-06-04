Детей в Украине косит опасная инфекция

Рекордную заболеваемость коклюшем среди детей фиксируют в Черновицкой области. По сравнению с прошлым годом пациентов, которые подхватили опасную инфекцию, стало в 13 раз больше. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения областной администрации.

За первые четыре месяца в регионе коклюшем переболели 79 детей. В этот же период в прошлом году их было всего шесть. В областной администрации опасаются вероятной вспышки инфекции и призывают родителей вакцинировать своих малышей. Резкое увеличение количества пациентов фиксируют именно в тех районах, где прививки стали делать реже и сформировался более слабый коллективный иммунитет. Это Кицманский, Выжницкий, Кельменецкий и Новоселицкий районы.

Вероятная вспышка коклюша - не единственное, что угрожает детям в этих районах, считают чиновники.

"Особенность вакцины АКДС в том, что она комбинированная. Она защищает сразу от нескольких болезней: коклюша, столбняка и дифтерии. То есть, если мы сейчас видим, что растет заболеваемость коклюшем, то вскоре будет и увеличение количества случаев других двух", - говорит заместитель директора Департамента Мария Полищук.

Коклюш - опасная инфекция, которая поражает дыхательные пути. Она довольно легко передается. Чаще всего - воздушно-капельным путем. Дети страдают от сильных приступов кашля, которые могут затянуться на месяц или даже два. Если начать лечение несвоевременно, коклюш может перерасти в обширное воспаление легких.

Самым главным способом профилактики коклюша врачи называют вакцинацию. Прививки делают детям трижды, после чего вбольшинстве случаев вырабатывается устойчивый иммунитет.

Ранее в Минздраве рассказали, можно ли делать прививки во время пандемии коронавируса.

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