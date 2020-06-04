Коронавирус в Украине: больных стало рекордно больше

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После резкого скачка заболеваемости, который зафиксировали накануне, нынче новых случаев стало еще больше. В этот раз - рекордно. Еще вчера к общему количеству инфицированных прибавилось 483 пациента, при чем пятая часть из них была во Львовской области. Уже сегодня в Минздраве сообщили, что за сутки имеют 588 новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Но, стоит, отметить, что и тех, кто выздоровел, также рекордно много. За сутки их стало больше на 602 человека.
К слову, показатель по новым случаям инфицирования во Львовской области опять один из самых высоких. Там новых пациентов за сутки - 85. Общее количество инфицированных достигло 1915 человек. Таким образом регион ворвался в тройку самых пораженных регионов.
Удержаться среди лидеров по наименьшему количеству больных с COVID-19 удается, как и прежде, Луганской области. За сутки там лишь два новых случая. Их общее количество теперь - 51. Но в данной статистике не учитывают больных на оккупированной территории, так как официальных данных оттуда нет.
В остальных украинских регионах ситуация с коронавирусом такая:
Луганская область - 51 случай;
Донецкая область - 174 случая;
Сумская область - 177 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Черниговская область - 238 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Николаевская область - 295 случаев;
Черкасская область - 429 случаев;
Запорожская область - 469 случаев;
Хмельницкая - 497 случаев;
Кировоградская область - 526 случаев;
Житомирская область - 833 случая;
Одесская область - 913 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Винницкая область - 1052 случая;
Харьковская - 1131 случай;
Тернопольская - 1200 случаев;
Закарпатская область - 1236 случаев;
Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
Киевская область - 1652 случая;
Ровенская область - 1905 случаев;
Львовская область - 1915 случаев;
г. Киев - 3210 случаев;
Черновицкая область - 3481 случай;
Если подытожить, то с начала вспышки коронавируса в стране его подхватили 25 411 человек. Почти половина пациентов смогла болезнь победить. Таких 11 042 человека. Тем временем, смертельной встреча с коронавирусом оказалась для 747 украинцев. 12 из них умерли за прошедшие сутки.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что детей в Украине начала косить опасная болезнь. Врачи связывают это с низким уровнем вакцинации.
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