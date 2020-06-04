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Коронавирус в Украине: больных стало рекордно больше

За минувшие стуки от коронавируса в Украине скончались еще 12 пациентов. Победили инфекцию - 602 украинца

сегодня, 09:34 comments591
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине: больных стало рекордно больше

После резкого скачка заболеваемости, который зафиксировали накануне, нынче новых случаев стало еще больше. В этот раз - рекордно. Еще вчера к общему количеству инфицированных прибавилось 483 пациента, при чем пятая часть из них была во Львовской области. Уже сегодня в Минздраве сообщили, что за сутки имеют 588 новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Но, стоит, отметить, что и тех, кто выздоровел, также рекордно много. За сутки их стало больше на 602 человека. 

К слову, показатель по новым случаям инфицирования во Львовской области опять один из самых высоких. Там новых пациентов за сутки - 85. Общее количество инфицированных достигло 1915 человек. Таким образом регион ворвался в тройку самых пораженных регионов. 

Удержаться среди лидеров по наименьшему количеству больных с COVID-19 удается, как и прежде, Луганской области. За сутки там лишь два новых случая. Их общее количество теперь - 51. Но в данной статистике не учитывают больных на оккупированной территории, так как официальных данных оттуда нет. 

В остальных украинских регионах ситуация с коронавирусом такая: 

Луганская область - 51 случай; 

Донецкая область - 174 случая;

Сумская область - 177 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Черниговская область - 238 случаев;

Полтавская область - 272 случая; 

Николаевская область - 295 случаев;

Черкасская область - 429 случаев;

Запорожская область - 469 случаев;

Хмельницкая - 497 случаев;

Кировоградская область - 526 случаев;

Житомирская область - 833 случая;

Одесская область - 913 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Волынская область - 959 случаев; 

Винницкая область - 1052 случая; 

Харьковская - 1131 случай; 

Тернопольская - 1200 случаев;

Закарпатская область - 1236 случаев;

Ивано-Франковская область - 1465 случаев;

Киевская область - 1652 случая;

Ровенская область - 1905 случаев;

Львовская область - 1915 случаев; 

г. Киев - 3210 случаев; 

Черновицкая область - 3481 случай; 


Если подытожить, то с начала вспышки коронавируса в стране его подхватили 25 411 человек. Почти половина пациентов смогла болезнь победить. Таких 11 042 человека. Тем временем, смертельной встреча с коронавирусом оказалась для 747 украинцев. 12 из них умерли за прошедшие сутки.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что детей в Украине начала косить опасная болезнь. Врачи связывают это с низким уровнем вакцинации. 


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Источник: https://moz.gov.ua/
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