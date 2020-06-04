Директор по инфраструктуре Укрзализныци рассказал о реформах на железной дороге и как искоренить коррупцию

Чтобы искоренить коррупцию на железной дороге в Украине, нужно реформировать "Укрзализныцю". Об этом рассказал в интервью сайту "Минтранс" директор по инфраструктуре Роман Веприцкий.

Железнодорожная отрасль в Украине всегда страдала от высокого уровня коррупции, считает Веприцкий. Доходило до того, что взятки, которые требовали у крупных перевозчиков, буквально закладывали в бюджет.

"Когда я пришел на эту должность (и.о. директора Юго-Западной железной дороги - ред.), ко мне начали заходить крупные перевозчики и пытались договориться, чтобы они ехали быстрее, им быстрее подавались вагоны. Здесь так было всегда. Я отказался и объяснил, что так работать предприятие больше не будет. А они в ответ, мол, у них эти взятки уже заложены в бюджете компании и это стандартная ситуация. Раз я не беру, так чтобы назвал им в УЗ другое контактное лицо. Представляете?", - возмущается Веприцкий.

Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, "Укрзализныця" открыла горячую линию и собрала круглый стол в Юго-Западной дороге. Сам Веприцкий раздал всем грузоперевозчикам свой личный номер мобильного телефона, попросив звонить ему каждый раз, когда кто-то потребует деньги за "ускорение" вагона.

Борьба со взяточничеством в компании понравилась не всем. Чиновник утверждает, что когда поломал "схемы", это разозлило высокопоставленные чины. Против него начались информационные вбросы в СМИ и проверки НАБУ.

Веприцкий говорит, что для него железнодорожная отрасль - это прежде всего инструмент экономического оздоровления страны.

"Чем эффективнее я смогу работать в отрасли, тем быстрее начнутся другие позитивные процессы в экономике", - признается он.

Среди главных задач на ближайшее время, помимо борьбы с коррупцией, Веприцкий видит для себя увеличение оборотов вагонов, решение проблемы профицита вагонов, и недопущение экономического влияния на грузоперевозчиков.

По мнению чиновника, способствуют коррупции на железной дороге также нормативно-правовые документы, которые были приняты за десятилетия определенными группами влияния для того, чтобы системно "вымывать" деньги.

"Реформы для меня – это инструмент для победы над коррупцией в УЗ. Для этого необходимо выстроить вертикаль управления отраслью таким образом, чтобы убрать дублирование функций и в целом переформатировать систему управления", - отмечает он.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что "Укрзализныця" запустила поезда после карантина.









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