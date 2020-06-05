kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9795.31

ETH/USD

244.12

LTC/USD

47.62

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.31

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды в Украине: куда придет летняя жара
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды в Украине: куда придет летняя жара

Лето в Украину пришло со стороны южных, центральных и восточных регионов. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра они первыми почувствуют на себе июньскую жару

сегодня, 06:59
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: куда придет летняя жара

Хоть и не по календарю, но в Украину все же пришло лето. По прогнозам синоптиков, уже сегодня, 5 июня, жаркой погоды следует ждать на Юге и Востоке Украины. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Остальным еще придется потерпеть дожди. 

Первыми лето почувствуют на себе жители Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. Термометры там покажут +25. При этом будет солнечно и почти безоблачно.

Еще теплее на один-два градуса будет в центральных регионах, а именно на Днепропетровщине, Кировоградщине и Черкащине. Однако жителям этих областей не стоит забывать дома зонтик. Поскольку вероятность грозовых дождей достаточно высока. 

Впервые за последнее время столбики термометров днем поднимутся выше, чем +20 градусов, на Севере страны. Воздух местами прогреется до максимальных +22. Также возможны грозовые дожди.

И наконец-то смогут отложить в сторону теплые вещи жители западных регионов. На смену холодным проливным дождям пришли теплые грозовые. Уже сегодня в регион вернется комфортная температура и 21-25 градусов тепла. 

picture

На этом марафон дождей понемногу начнет уходить в прошлое. Еще на выходных грозовые дожди могут пройти в Центре и на Западе. А уже с началом следующей недели в Украине будет жарко и солнечно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как погода может влиять на поведение рыб. Так что, любители и профессиональные рыбаки, добро пожаловать к нам. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!