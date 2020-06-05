Прогноз погоды в Украине: куда придет летняя жара

Хоть и не по календарю, но в Украину все же пришло лето. По прогнозам синоптиков, уже сегодня, 5 июня, жаркой погоды следует ждать на Юге и Востоке Украины. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Остальным еще придется потерпеть дожди.

Первыми лето почувствуют на себе жители Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. Термометры там покажут +25. При этом будет солнечно и почти безоблачно.

Еще теплее на один-два градуса будет в центральных регионах, а именно на Днепропетровщине, Кировоградщине и Черкащине. Однако жителям этих областей не стоит забывать дома зонтик. Поскольку вероятность грозовых дождей достаточно высока.

Впервые за последнее время столбики термометров днем поднимутся выше, чем +20 градусов, на Севере страны. Воздух местами прогреется до максимальных +22. Также возможны грозовые дожди.

И наконец-то смогут отложить в сторону теплые вещи жители западных регионов. На смену холодным проливным дождям пришли теплые грозовые. Уже сегодня в регион вернется комфортная температура и 21-25 градусов тепла.





На этом марафон дождей понемногу начнет уходить в прошлое. Еще на выходных грозовые дожди могут пройти в Центре и на Западе. А уже с началом следующей недели в Украине будет жарко и солнечно.

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